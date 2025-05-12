Житомир - город воеводы и ржи: что скрывает название города

Житомир имеет несколько версий происхождения названия. Что означает слово Житомир, и кто такой воевода, о котором упоминают в легендах?

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Как раньше назывался город Житомир? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как раньше называли Житомир

Каково происхождение слова Житомир

Житомир - это старинный город, о котором знает большое количество людей. Некоторые ассоциируют его с космосом, кто-то - с дорогами на Киев или Львов. Но задумывался ли кто-то, откуда происходит название города? Существует интересная история, которая передается еще с давних времен. Главред поможет разобраться, как назывался город раньше и почему имеет именно такое название.

Первое упоминание о Житомире

По преданию, город Житомир основали еще в 884 году, хотя точной даты никто не знает. Существуют легенды, которые передаются из поколения в поколение. Поселение возникло в удобном месте - именно здесь сходились торговые пути из Киева на запад. Здесь жило древнее племя - древляне, известные своим нравом и любовью к свободе.

Происхождение названия "Житомир"

Существует несколько версий относительно происхождения названия. Самой популярной является легенда о воеводе Житомира, который служил князю Аскольду. После ссоры с ним (или же после его смерти, как отмечают на ютуб канале My Homeland), воевода отправился на эти земли, чтобы поселиться и жить отдельной жизнью. Место было очень хорошее - вокруг леса, поля и река. Здесь он и основал поселение. Впоследствии его имя стало названием города.

Другая версия связана с природными условиями. Люди рассказывают, что вокруг было много полей, засеянных рожью. Земли здесь всегда были плодородными, урожай - щедрым, поэтому место начали называть Житомиром - как "место, где много ржи".

Имел ли Житомир когда-то другое название

Если верить преданиям, то нет. В старых книгах и летописях город всегда назывался Житомир. В разные времена этими землями владели и поляки, и российские власти, но название не меняли. Менялось только написание, однако содержание оставалось неизменным.

Что осталось от старого города

Если вы хотите увидеть частичку древнего Житомира, посетите Замковую гору. Когда-то там была крепость, в которой люди прятались от врагов. Сегодня здесь сохранились только валы и памятный знак в честь воеводы Житомира. Можно также прогуляться по Старому бульвару - это историческая часть города, где до сих пор чувствуется дух прошлого.

Современный Житомир

История не исчезает. На Замковой горе стоит памятник воеводе Житомира. Улицы Киевская и Михайловская также напоминают о былых временах. Это те места, которые позволяют почувствовать связь между прошлым и современностью. Житомир - это не просто город на карте Украины. Это место, где переплелись история и современность. Его название прошло сквозь века и напоминает нам о воеводе-основателе и хлебных полях, которые кормили людей. Сегодня здесь также можно почувствовать то особое настроение - стоит только приехать и пройтись по улицам старого города.

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My Homeland - что это за ресурс? YouTube-канал "My Homeland" - это украиноязычный проект, посвященный истории развития города Житомир. На канале публикуются видео, рассказывающие о неизвестных и интересных фактах со времен основания города до наших дней.

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