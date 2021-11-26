Кот Микки из Житомира попал в Книгу рекордов Украины: чем он знаменит

Кота Микки узнают на улицах Житомира и угощают вкусностями / скриншот

Обычный кот из Житомира по имени Микки стал не только звездой Интернета, но и попал в Книгу рекордов Украины как самый социализированный. У него есть свой гардероб, коляска и страница в соцсетях, а еще домашний питомец ездит по магазинам и ходит в кафе.

Пять лет назад Микки жил на улице. Но ему повезло - маленький котенок нашел любящую семью. Его подобрала педагог Наталья Зубарева и принесла домой, передает ТСН.

Увидев, что животное не боится людей, женщина решилась на эксперимент по социализации кота. Владелица хотела узнать, возможно ли "воспитать кота как человека".

Дочь Натальи Анита начала учить кота командам. Коту купили целый гардероб, а впоследствии стали брать с собой за покупками.

"Ребенок в школе, муж на работе, кота - в коляску и на закупки", — рассказывает Наталья.

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В настоящее время пятилетний Микки – местная звезда. Кота повсюду узнают и угощают. По улицам Житомира четырехлапый ездит в коляске. За одну прогулку вместе с владелицей успевает посетить рынок, супермаркет и даже кафе.

Однако зоопсихологи уверены, что такая насыщенная социальная жизнь коту вредит.

"Вы представляете, сколько за одну такую прогулку кот получает визуального контакта от людей, которые на него посмотрят. А еще дополнят это эмоциями. И выдержать это животному очень сложно", — отметила зоопсихолог Наталья Мартышко.

Кота Микки из Житомира воспитывали как человека / скриншот

Теперь Микки попал в Книгу рекордов Украины как первый социализированный кот. Его хозяйка Наталья получила диплом, а четырехлапый – вкусности.

Кот Микки ездит по Житомиру в коляске / скриншот

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