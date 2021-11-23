Прыгнул на стол и стал звездой Сети: в Грузии кот в прямом эфире прервал политическое шоу

Кот вдруг оказался в прямом эфире политического ток-шоу в Грузии / ua.depositphotos.com/

Кот по кличке Какуца решил прервать обсуждение политической ситуации в Грузии на одном из ток-шоу, трансляция которого шла в прямом эфире. Пушистому предложили спуститься со стола, однако он отказался, начал чистить хвост и пошел к гостю. Кот стал звездой Интернета – видеоролик уже публикуют мировые СМИ.

Как сообщает Al Jazeera English, курьезный момент произошел в ходе политического ток-шоу на канале Kavkasia. Ведущий программы Давид Акубардия и гость, грузинский депутат Гедеван Попхадзе, обсуждали ситуацию в Грузии, и вдруг на стол запрыгнул кот.

"Это наш кот Какуца", - отметил ведущий. При этом в кадре было сказано, что трансляция программы идет в онлайн-режиме, в ходе которой кот, похоже, решил присоединиться к дискуссии.

Ведущий попросил кота покинуть прямой эфир, однако пушистый отказался. Он начал чистить свой хвост, после чего отправился к гостю.

Видео с котом Какуца уже облетело мировые СМИ. Ролик успели опубликовать немецкое информагентство Reuters, британский канал Sky News, американское издание The National и другие медиаресурсы.

Напомним, ранее в прямом эфире оказался кот на тот момент замминистра МВД Антона Геращенко. Чиновник выступал в одной из программ по видеосвязи, а кот внезапно появился в кадре.

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