Кот Антона Геращенко вылез в прямой эфир вместе с хозяином

Антон Геращенко / скриншот из видео

Кот, который принадлежит заместителю министра внутренних дел Украины Антону Геращенко, внезапно прославился на всю страну в прямом телеэфире.

Курьезный случай произошел во время ток-шоу Народ против на канале Украина 24. В то время, как Геращенко выступал в ходе прямого включения, в кадре внезапно появился пушистый хвост, а затем и внезапно влез сам кот. Чиновник попытался немного подвинуть животное, однако все-таки взял его на руки.

"Мешает выступать", − со смехом прокомментировал Геращенко.

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