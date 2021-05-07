Кот Антона Геращенко вылез в прямой эфир вместе с хозяином

В отличие от кота Шредингера, можно сказать с уверенностью - кот Антона Геращенко точно есть. И ему не чуждо тщеславие, раз полез в кадр, когда хозяин в эфире.
Кот, который принадлежит заместителю министра внутренних дел Украины Антону Геращенко, внезапно прославился на всю страну в прямом телеэфире.
Курьезный случай произошел во время ток-шоу Народ против на канале Украина 24. В то время, как Геращенко выступал в ходе прямого включения, в кадре внезапно появился пушистый хвост, а затем и внезапно влез сам кот. Чиновник попытался немного подвинуть животное, однако все-таки взял его на руки.
"Мешает выступать", − со смехом прокомментировал Геращенко.
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- Напомним, в конце 2017 года сам Антон Геращенко (тогда- народный депутат от фракции Народный фронт) угодил в конфузную ситуацию во время обеда. Его запечатлели на видео в том момент, когда он заканчивал есть и внезапно решил облизать тарелку.
- Сам Геращенко говорил, что ему понравилась аналогичная японская традиция.
- Позднее в Украине выпустили партию тарелок, посвященных видео, на котором нардеп от "Народного фронта" и советник главы МВД Антон Геращенко вылизывает тарелку в японском ресторане.
- Тарелки получили название "Лизоблюдство" и были выпущены в трех вариантах: а) "В гордом одиночестве" - 1 тарелка; 3) "Лижем вместе" - 2 тарелки; 4) "Японамать" - 4 тарелки.
Автор: Дмитрий Видоменко