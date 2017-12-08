"Уважаю традиции разных наций". Геращенко объяснил, почему вылизал тарелку в ресторане

Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что в его действиях, когда он облизывал тарелку в ресторане, нет ничего неприличного.

"В сентябре этого года меня пригласил на дружеский обед заместитель посла Японии в Украине, мой хороший знакомый, Мичио Харада. Встречу заместитель посла Японии назначил в ресторане восточной кухни "Бао". На встрече с японским дипломатом мы обсудили проблемы восстановления территориальной целостности Украины, направления помощи Японии в деле реформирования правоохранительных органов нашей страны. Я люблю восточную кухню. А одно блюдо было особенно вкусным. Заметив это, японский дипломат рассказал, что в Японии, где не принято использовать хлеб для вымачивания вкусного соуса, считается знаком особого уважения к повару, когда тарелка после обеда остается вичищеной до блеска. И в японской традиции это не считается неприличным", — пояснил Геращенко.

Фото и видео сделал блогер Василий Крутчак. Через посредников видео попало к экс-замглаве Администрации президента времен Януковича Андрею Портнову, который сейчас скрывается за пределами Украины и который выклал это видео в соцсети.

"Мне нечего стыдиться. Я уважаю традиции разных дружественных Украине наций. А Андрею Портнову рекомендую изучать литературу о вкусной и здоровой пище, о вкусах и обычаях разных народов мира. С целью образования Андрея Владимировича завтра же вышлю ему в Москву по адресу ул. Лубянка, 2, Главное управление Федеральной службы безопасности РФ, несколько таких книг о вкусной и здоровой пище. Ваш куратор вам их передаст", — потроллил Гарещенко сбежавшего из Украины экс-зама главы канцелярии Виктора Януковича.