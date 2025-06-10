Украина может перейти с гривны на евро: названы плюсы и минусы для украинцев

Смена основной валюты в Украине с гривны на евро в рамках процесса вступления в Европейский Союз имеет как плюсы, так и минусы, отметил Новак.

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Переход с гривны на евро - названы плюсы и минусы для украинцев / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Новак:

Переход Украины в зону евро обеспечит низкий уровень инфляции

Контроль за денежной массой имеет ключевое значение

Украина должна изменить концепцию собственных денег

В Нацбанке предположили, что в рамках вступления в ЕС в Украине может измениться основная валюта. О преимуществах и недостатках перехода с гривны на евро рассказал во время чата на Главреде рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Преимущество заключается в том, что, вступая в зону евро, мы обеспечим себе низкий уровень инфляции, потому что еврозона характеризуется низким уровнем инфляции. Но недостаток в том, что мы тогда не контролируем денежную массу, поскольку она выпускается Европейским центробанком. Конечно, важными будут условия, на которых мы будем входить и присутствовать в зоне евро", - отметил он.

Он подчеркнул, что контроль за денежной массой имеет ключевое значение, поскольку наличие собственной национальной валюты является существенным преимуществом для государства. Однако важно уметь эффективно использовать это преимущество.

По его словам, в Украине после введения гривны большинство правительств и руководства НБУ не смогли должным образом воспользоваться этим инструментом. Как следствие - курс гривны за менее чем 30 лет снизился с начальных 1,7 грн за доллар до более 40 грн, что свидетельствует о значительной девальвации.

"Поэтому есть дилемма: или, учитывая наш негативный опыт и наше неумение пользоваться собственными деньгами, зайти в зону другой валюты, например, евро, или изменить подходы в денежно-кредитной, налоговой и бюджетной политике и наконец научиться пользоваться этим инструментарием мастерски", - отметил он.

Новак также привел пример Польши, которая, несмотря на членство в ЕС и НАТО, сохранила собственную валюту - злотый. Это позволяет ей эффективно управлять экономикой, обеспечивая стабильный рост уровня жизни, зарплат и пенсий.

"Поэтому мы или меняем концепцию собственных денег, или входим в зону евро, гораздо более твердой и безопасной денежной единицы", - резюмировал аналитик.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак рассказал, сколько сможет воевать Россия, что будет с ценами на продукты, коммуналкой и курсом гривны в Украине:

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины установил новый курс доллара на среду, 11 июня - американская валюта растет в цене второй день подряд. Это подтверждается данными на сайте регулятора.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что до конца 2025 года курс гривны будет оставаться относительно стабильным. По его словам, этому будут способствовать несколько ключевых факторов, в частности рост объемов международной финансовой помощи Украине.

В то же время директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой отметил, что на валютном рынке на следующей неделе ожидается спокойная ситуация. Колебания курсов будут сохраняться, но существенной угрозы представлять не будут.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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