Зеленский ввел новые санкции против РФ: в списке "Артек" и "Движение первых"

Санкции введены против организаций, которые занимаются перевоспитанием украинских детей.

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Зеленский ввел новые санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОПУ

Кратко:

Ограничения вводятся на 50 лет

Санкции еще введены против около 50 физических лиц

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые ограничительные меры против юридических и физических лиц Российской Федерации. Об этом говорится в указе главы государства №395/2025 от 10 июня.

В частности, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях на основе предложений от Службы безопасности Украины. Санкции введены против организаций, которые занимаются перевоспитанием украинских детей с целью навязывания российской пропаганды и милитаристской идеологии против Украины.

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В списке юридических лиц отмечается, что специальные экономические и другие ограничительные меры введены в отношении "Федерального государственного бюджетного учебного заведения "Международный детский центр "Артек". Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, а также другие меры. Ограничения вводятся на 50 лет.

Также под ограничительные меры попали:

"Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых",

"Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Херсонской области",

"Автономная некоммерческая организация "Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет",

"Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мелитопольский государственный университет",

"Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание",

"Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя",

"Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун" и другие.

Кроме того, санкции введены против около 50 физических лиц.

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Санкции против России - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война Кремля с Украиной продолжает затягиваться.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог говорил, что проект новых санкций против России уже подготовлен. Конгресс США и Белый дом готовы к утверждению документа.

В то же время, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о намерении добиться введения новых санкций против Российской Федерации до начала саммита Большой семерки, который состоится 15-17 июня в Канаде.

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