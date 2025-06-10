Зеленский ввел новые санкции против РФ: в списке "Артек" и "Движение первых"

Кратко:
- Ограничения вводятся на 50 лет
- Санкции еще введены против около 50 физических лиц
Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые ограничительные меры против юридических и физических лиц Российской Федерации. Об этом говорится в указе главы государства №395/2025 от 10 июня.
В частности, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях на основе предложений от Службы безопасности Украины. Санкции введены против организаций, которые занимаются перевоспитанием украинских детей с целью навязывания российской пропаганды и милитаристской идеологии против Украины.
В списке юридических лиц отмечается, что специальные экономические и другие ограничительные меры введены в отношении "Федерального государственного бюджетного учебного заведения "Международный детский центр "Артек". Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, а также другие меры. Ограничения вводятся на 50 лет.
Также под ограничительные меры попали:
- "Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых",
- "Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Херсонской области",
- "Автономная некоммерческая организация "Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет",
- "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мелитопольский государственный университет",
- "Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание",
- "Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя",
- "Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун" и другие.
Кроме того, санкции введены против около 50 физических лиц.
Санкции против России - последние новости
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война Кремля с Украиной продолжает затягиваться.
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог говорил, что проект новых санкций против России уже подготовлен. Конгресс США и Белый дом готовы к утверждению документа.
В то же время, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о намерении добиться введения новых санкций против Российской Федерации до начала саммита Большой семерки, который состоится 15-17 июня в Канаде.
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