"На 100 процентов": экс-участница дуэта Пара Нормальных раскрыла тайну личной жизни

Анна Добрыднева поделилась душевными переживаниями.

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Анна Добрыднева личная жизнь - певица рассказала про новую любовь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_dobrydneva

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Что Анна Добрыднева рассказала про новые отношения

Какие эмоции живут в сердце артистки

Украинская певица Анна Добрыднева редко комментирует свою личную жизнь - после отношений с мужчиной-тираном она предпочитает быть осторожной. К тому же сейчас артистке не до интервью - большую часть своего времени она посвящает благотворительным концертам для наших защитников.

Однако для 1plus1 Добрыднева все же сделала исключение. В сюжете, который появился в рамках шоу ЖВЛ Представляє, Анна рассказала, что сейчас у нее на сердце.

Певица не стала отрицать, что у нее есть партнер (вероятные новые отношения она назвала "секретом" и комментировать отказалась), однако в своих чувствах окончательно звезда не уверена.

"Если я что-то делаю, то делаю на 100 процентов. Я не могу, например, открыться человеку на 10 процентов. Если я действительно почувствую, что в моем сердце живет настоящая любовь, о которой я пою и пишу песню, я расскажу. Сейчас мне нечем поделиться. Я занята другим", - говорит Анна Добрыднева.

Анна Добрыднева личная жизнь - певица рассказала про новую любовь / Скриншот ЖВЛ Представляє

Смотрите полный комментарий Анны Добрыдневой для ЖВЛ представляє:

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Кто такая Анна Добрыднева? Анна Добрыднева - украинская певица, автор песен, телеведущая, экс-солистка группы Пара Нормальных. С 2014 года активно работает над сольным проектом "Анна Добрыднева", сообщает Википедия.

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