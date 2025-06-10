Людей призвали не принимать горячий душ ежедневно: в чем причина

В некоторых случаях горячий душ может быть даже вредным.

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Можно ли принимать горячий душ ежедневно / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Можно ли мыться в горячей воде

Какая температура воды лучшая для душа

Как известно, принимать душ стоит по крайней мере один раз в день, чтобы очистить кожу от грязи. Каждый человек делает это по-разному. Так, кто-то любит мыться в прохладной воде, а кто-то - в горячей.

Главред решил разобраться, можно ли принимать горячий душ каждый день.

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Как горячая вода влияет на кожу

Врач Макс Маддахали в видео в TikTok рассказал, что слишком горячая вода может расширять кровеносные сосуды под кожей, что, в свою очередь, приводит к покраснению и раздражению, пишет express.co.uk.

"На вашей коже есть некоторые натуральные масла, которые поддерживают ее влажность, но горячая вода может полностью смыть их, поэтому может возникнуть сухость", - подчеркнул он.

Врач также отметил, что горячая вода может повредить волосы.

"В конце концов, слишком горячий душ может ухудшить вашу иммунную систему", - отметил он.

Какая температура воды в ванне является идеальной

Идеальная температура душа для кожи - это теплая или прохладная. Лучше всего придерживаться средней температуры от 37°C до 38°C.

Какой температуры должна быть вода в душе - видео:

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