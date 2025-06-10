Людей призвали не принимать горячий душ ежедневно: в чем причина

Вы узнаете:
- Можно ли мыться в горячей воде
- Какая температура воды лучшая для душа
Как известно, принимать душ стоит по крайней мере один раз в день, чтобы очистить кожу от грязи. Каждый человек делает это по-разному. Так, кто-то любит мыться в прохладной воде, а кто-то - в горячей.
Главред решил разобраться, можно ли принимать горячий душ каждый день.
Как горячая вода влияет на кожу
Врач Макс Маддахали в видео в TikTok рассказал, что слишком горячая вода может расширять кровеносные сосуды под кожей, что, в свою очередь, приводит к покраснению и раздражению, пишет express.co.uk.
"На вашей коже есть некоторые натуральные масла, которые поддерживают ее влажность, но горячая вода может полностью смыть их, поэтому может возникнуть сухость", - подчеркнул он.
Врач также отметил, что горячая вода может повредить волосы.
"В конце концов, слишком горячий душ может ухудшить вашу иммунную систему", - отметил он.
Какая температура воды в ванне является идеальной
Идеальная температура душа для кожи - это теплая или прохладная. Лучше всего придерживаться средней температуры от 37°C до 38°C.
Какой температуры должна быть вода в душе - видео:
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