Игнорировать не стоит: 3 части тела, которые люди забывают мыть в душе

Принятие душа - это часть гигиены и определенный релакс.

https://glavred.info/life/ignorirovat-ne-stoit-3-chasti-tela-kotorye-lyudi-zabyvayut-myt-v-dushe-10630592.html Ссылка скопирована

Как правильно принимать душ / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как правильно принимать душ

Как часто нужно это делать

Принять душ - это обычная рутина для всех людей. Обычно, купаются люди "на автомате" и даже не задумываются, действительно ли они хорошо очистили все части тела.

Издание Real Simple рассказало интересные факты о гигиене и подтвердило, что регулярное мытье забытых зон - это не просто рекомендация, а важное условие сохранения здоровья, пишет Главред.

видео дня

Какие зоны люди забывают мыть

Как пишет издание, в мире существует гипотеза бабушки. Она заключается в том, что в детстве бабушки всегда напоминали мыть за ушами, между пальцами ног и пупок. Они были убеждены, что эти зоны требуют особого внимания.

Поэтому эту теорию проверили и подтвердили, что недостаточное очищение этих участков способствует накоплению бактерий, которые могут вызвать проблемы с кожей.

Почему важно хорошо мыть все участки кожи

Отмечается, что даже небольшие участки кожи, которые люди игнорируют, могут стать источником инфекций или раздражений.

Вот список зон, которые требуют дополнительного внимания:

За ушами. Места со складками кожи, например, за ушами, - идеальный очаг для накопления грязи и кожного сала. Если не очищать эту зону, могут возникнуть шелушение, зуд или даже инфекции. Во время каждого приема душа легкий массаж с мылом поможет поддерживать эту область в чистоте. Особенно это важно, если вы носите серьги.

Места со складками кожи, например, за ушами, - идеальный очаг для накопления грязи и кожного сала. Если не очищать эту зону, могут возникнуть шелушение, зуд или даже инфекции. Во время каждого приема душа легкий массаж с мылом поможет поддерживать эту область в чистоте. Особенно это важно, если вы носите серьги. Между пальцами ног. Хотя кажется, что вода смывает грязь с ног, участки между пальцами часто остаются недоочищенными. Это способствует развитию грибковых инфекций и раздражений. Регулярное мытье с мылом и тщательное высушивание после душа - ключ к здоровью ваших ног.

Хотя кажется, что вода смывает грязь с ног, участки между пальцами часто остаются недоочищенными. Это способствует развитию грибковых инфекций и раздражений. Регулярное мытье с мылом и тщательное высушивание после душа - ключ к здоровью ваших ног. Внутри пупка. Темная и влажная зона пупка создает благоприятные условия для размножения бактерий. Это может вызвать неприятный запах или даже раздражение. Для очистки пупка используйте мыло и ватную палочку, но будьте осторожны, чтобы не повредить кожу.

Как часто нужно принимать душ

Принимать душ нужно каждые один-два дня, в зависимости от вашего образа жизни.

Читайте также:

Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред