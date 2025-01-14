Игнорировать не стоит: 3 части тела, которые люди забывают мыть в душе

Вы узнаете:
- Как правильно принимать душ
- Как часто нужно это делать
Принять душ - это обычная рутина для всех людей. Обычно, купаются люди "на автомате" и даже не задумываются, действительно ли они хорошо очистили все части тела.
Издание Real Simple рассказало интересные факты о гигиене и подтвердило, что регулярное мытье забытых зон - это не просто рекомендация, а важное условие сохранения здоровья, пишет Главред.
Какие зоны люди забывают мыть
Как пишет издание, в мире существует гипотеза бабушки. Она заключается в том, что в детстве бабушки всегда напоминали мыть за ушами, между пальцами ног и пупок. Они были убеждены, что эти зоны требуют особого внимания.
Поэтому эту теорию проверили и подтвердили, что недостаточное очищение этих участков способствует накоплению бактерий, которые могут вызвать проблемы с кожей.
Почему важно хорошо мыть все участки кожи
Отмечается, что даже небольшие участки кожи, которые люди игнорируют, могут стать источником инфекций или раздражений.
Вот список зон, которые требуют дополнительного внимания:
- За ушами. Места со складками кожи, например, за ушами, - идеальный очаг для накопления грязи и кожного сала. Если не очищать эту зону, могут возникнуть шелушение, зуд или даже инфекции. Во время каждого приема душа легкий массаж с мылом поможет поддерживать эту область в чистоте. Особенно это важно, если вы носите серьги.
- Между пальцами ног. Хотя кажется, что вода смывает грязь с ног, участки между пальцами часто остаются недоочищенными. Это способствует развитию грибковых инфекций и раздражений. Регулярное мытье с мылом и тщательное высушивание после душа - ключ к здоровью ваших ног.
- Внутри пупка. Темная и влажная зона пупка создает благоприятные условия для размножения бактерий. Это может вызвать неприятный запах или даже раздражение. Для очистки пупка используйте мыло и ватную палочку, но будьте осторожны, чтобы не повредить кожу.
Как часто нужно принимать душ
Принимать душ нужно каждые один-два дня, в зависимости от вашего образа жизни.
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Что известно о Real Simple?
Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
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