Принесет беду и разлуку: почему не стоит дарить полотенца и принимать в подарок

Если вам подарили полотенце, обязательно нужно заплатить символическую сумму и сказать одно слово.

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От каких подарков лучше отказаться / Коллаж: Главред, фото pexels

Вы узнаете:

Почему не стоит дарить рушники на праздники

Можно ли принимать в подарок вышитые полотенца

Полотенце - очень удобная и практичная вещь в хозяйстве. Будь то день рождения, новоселье или свадьба, в Украине довольно часто люди выбирают на подарок именно полотенце. Главред разбирался, почему не рекомендуется дарить полотенца на праздники.

Известно, что полотенце всегда было одним из важнейших предметов в быту. С него начиналась и заканчивалась жизнь человека. Например, новорожденного заворачивали в мягкое полотенце, кроме того его используют во время венчания, проводов на службу или погребения.

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Наши предки пользовались преимущественно белыми хлопковыми или льняными полотенцами, передает портал "На пенсии".

Существует поверье, что белое полотенце, полученное в подарок, может принести серьезные болезни, ссоры и неудачи. Рекомендуется избегать получения таких подарков, особенно от тех, кто может иметь недобрые намерения.

Если вам принесли на праздник полотняное полотенце, то существует суеверие, что такой подарок может разлучить семью. Ведь он символизирует дальнюю дорогу или разлуку.

В случае, когда невозможно отказаться от подарков, старайтесь заплатить за него символическую сумму и сказать: "Оплачено". Что-то вроде того, как делают с подаренными часами.

Кроме полотняных и белых полотенец, следует осторожно относиться к полотенцам, которые вышивают мастерицы собственными руками, ведь они имеют сильную энергетику.

В случае, когда вы все же хотите подарить полотенце близкому человеку, не стоит покупать белые полотенца, если не хотите, чтобы у адресата возникло подозрение, что вы ему желаете чего-то плохого. Не подходят также бежевый, кремовый, цвет слоновой кости и другие светлые оттенки.

Кроме белых, избегайте также льняных изделий.

Выбирайте полотенце только с теми принтами и вышитыми символами, в которых уверены, что они несут положительное значение.

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