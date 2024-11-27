Мы нашли и другие неожиданные способы использования прищепок.

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Зачем француженки вешают прищепку на душ / Фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

В чем смысл лайфхака с прищепкой

Как еще можно использовать прищепки не по назначению

Обычные деревянные прищепки для одежды могут стать незаменимыми помощниками в вашем доме. Помимо привычной функции удерживать одежду во время сушки, они способны выполнять множество неожиданных и полезных задач.

Главред узнал, что француженки делают с прищепками, чтобы улучшить запах в ванной комнате, упорядочить вещи и даже украсить интерьер.

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Как прищепки помогут освежить запах в душе?

Если вы хотите превратить свою ванную комнату в настоящий спа-салон, воспользуйтесь простым лайфхаком:

Возьмите деревянную прищепку и эфирное масло (например, эвкалиптовое, лимонное или мандариновое).

Нанесите несколько капель масла на прищепку.

Закрепите прищепку на лейке душа или шторке для ванной.

Пар от горячей воды поможет распространить нежный аромат по всей комнате, создавая атмосферу уюта и расслабления, пишет французский портал Sante+.

Другие неожиданные способы использования прищепок

Фиксация ложки на сковороде

Боитесь, что ложка или лопатка упадет в кастрюлю? Просто закрепите деревянную прищепку на ручке — и ваша кухонная утварь всегда останется на месте.

Украшение интерьера

Прищепки идеально подходят для создания стильных и оригинальных подвесных рамок:

Натяните бечевку на стену.

Используйте прищепки для крепления фотографий, заметок или списка покупок.

Сохранение свежести продуктов

Деревянные прищепки можно использовать для герметизации пакетов с хлопьями, чипсами или мукой. Они надежно защищают содержимое от воздуха, продлевая его свежесть.

Организация кабелей

Зарядные устройства и кабели часто путаются, но прищепка поможет решить эту проблему. Закрепите кабели с ее помощью, чтобы они не перекручивались.

Импровизированная закладка

Если вы забываете, на какой странице остановились при чтении, используйте прищепку как закладку. Она также отлично подойдет для выделения важных документов.

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