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Зачем француженки вешают прищепку на душ

Сергей Кущ
27 ноября 2024, 15:20
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Мы нашли и другие неожиданные способы использования прищепок.
Зачем француженки вешают прищепку на душ
Зачем француженки вешают прищепку на душ / Фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • В чем смысл лайфхака с прищепкой
  • Как еще можно использовать прищепки не по назначению

Обычные деревянные прищепки для одежды могут стать незаменимыми помощниками в вашем доме. Помимо привычной функции удерживать одежду во время сушки, они способны выполнять множество неожиданных и полезных задач.

Главред узнал, что француженки делают с прищепками, чтобы улучшить запах в ванной комнате, упорядочить вещи и даже украсить интерьер.

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Как прищепки помогут освежить запах в душе?

Если вы хотите превратить свою ванную комнату в настоящий спа-салон, воспользуйтесь простым лайфхаком:

  • Возьмите деревянную прищепку и эфирное масло (например, эвкалиптовое, лимонное или мандариновое).
  • Нанесите несколько капель масла на прищепку.
  • Закрепите прищепку на лейке душа или шторке для ванной.

Пар от горячей воды поможет распространить нежный аромат по всей комнате, создавая атмосферу уюта и расслабления, пишет французский портал Sante+.

Другие неожиданные способы использования прищепок

Фиксация ложки на сковороде

Боитесь, что ложка или лопатка упадет в кастрюлю? Просто закрепите деревянную прищепку на ручке — и ваша кухонная утварь всегда останется на месте.

Украшение интерьера

Прищепки идеально подходят для создания стильных и оригинальных подвесных рамок:

Натяните бечевку на стену.

Используйте прищепки для крепления фотографий, заметок или списка покупок.

Сохранение свежести продуктов

Деревянные прищепки можно использовать для герметизации пакетов с хлопьями, чипсами или мукой. Они надежно защищают содержимое от воздуха, продлевая его свежесть.

Организация кабелей

Зарядные устройства и кабели часто путаются, но прищепка поможет решить эту проблему. Закрепите кабели с ее помощью, чтобы они не перекручивались.

Импровизированная закладка

Если вы забываете, на какой странице остановились при чтении, используйте прищепку как закладку. Она также отлично подойдет для выделения важных документов.

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Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

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