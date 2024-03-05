Вечером или утром: специалист рассказал, когда лучше всего принимать душ

Любите принимать душ ночью или утром - узнайте, когда лучшее время для водных процедур.

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Когда нужно принимать душ / коллаж: Главред, фото: pexels

Многие любят начинать свой день с приятного свежего душа, чтобы проснуться, однако, в основном люди любят приятно провести время в ванной перед сном.

Специалист рассказал, когда на самом деле лучше принимать ванну и душ: утром или вечером. Доктор Джейсон Сингх объяснил на своей странице в TikTok и высказал свое видение, объяснив плюсы обеим сторонам спора, передает LADbible.

Почему нужно принимать душ по утрам

Американский врач объяснил, что в течение ночи тело может накапливать такие микробы, как бактерии и грибки. Это происходит из-за таких процессов, как потоотделение и отслоение клеток кожи.

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"Побочный продукт их создания имеет определенный запах, поэтому утренний душ очищает бактерии и кожные выделения, которые накопились. Поэтому, если вы принимаете душ утром, вы начинаете день с более гигиеничной базы", - пояснил врач.

Почему нужно принимать душ вечером

Специалист также рассказал, что принятие душа вечером имеет три преимущества.

Во-первых, теплые душ вызывает высвобождение мелатонина. Это гормон, который вызывает сон. А потом, когда вы обсохнете и остынете, ваше тело настроено на лучший сон.

Еще одно преимущество заключается в том, что вечерний душ смывает грязь за весь день.

Ночной душ - это лучший способ увлажнить кожу, если склонны к сухости или чувствительности.

Лучшее время для принятия ванны

Врач объяснил, что в целом ночной душ имеет больше преимуществ, но утренний душ имеет одно существенное преимущество - лучшую гигиену. Однако, каждый решает, что для него лучше. Лучшим вариантом будет и утренний, и вечерний душ. Одним из основных преимуществ вечернего душа является то, что он очищает кожу перед сном.

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