Почему полезно есть тыквенные семечки: врач назвала неожиданные причины

Главред выяснил, в чем заключается польза тыквенных семечек для организма человека и какова суточная норма употребления этого продукта для человека.

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Почему полезно есть тыквенные семечки - сколько можно есть семечки из тыквы / Коллаж Главред, фото: pexels, скриншот с видео

Тыквенные семечки - это ценный источник многих полезных веществ, которые способствуют здоровью. Диетолог Галина Несговорова в эфире "Сніданку з 1+1"отметила, что тыквенные семечки - один из лучших источников, витаминов, минералов, аминокислот, независимо от времени года.

В чем польза тыквенных семечек

Диетолог отмечает, что количество меди, селена, цинка, фосфора в 100 граммах семян превышает суточную норму, а железа - половина суточной нормы.

"Употребление тыквенных семечек повышает потенцию у мужчин, уменьшает негативные проявления менопаузы у женщин, положительно влияет на работу нервной системы, обладает желчегонным, слабительным и мочегонным действием", - указывает диетолог Галина Незговорова.

Кому нельзя употреблять тыквенные семечки

Врач отмечает, что употребление тыквенных семечек ограничивают при запельных процессах пищеварительной системы, индивидуальной непереносимости и ожирении.

"Семена помогают избавиться от приступов тошноты при токсикозах беременных и при морской болезни. Кроме того, регулярное употребление тыквенных семечек уменьшает уровень плохого холестерина крови на 15%", - говорит диетолог.

Смотрите видео о том, почему полезно употреблять тыквенные семечки:

Какие тыквенные семечки накрепче

По словам Галины Незговоровой, наибольшее количество полезных веществ содержится в свежих подсушенных семечках, а подсоленные принесет больше вреда, чем пользы.

Кто такая Галина Несговорова Галина Незговорова - гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Врач проводит консультации и диагностику при нарушениях обмена веществ. Занимается лечением болезней желудочно-кишечного тракта - язвенной болезни, гастрита, панкреатита, почек и т.д. Врач регулярно совершенствует свои знания, участвуя в тренингах и научных семинарах. В медицинской практике врач применяет свои знания и опыт в сочетании с индивидуальным подходом, что гарантирует эффективное лечение.

Сколько можно есть в день тыквенных семечек

Диетолог Ростислав Романов в своем видео в YouTube отметил, что норма разового потребления тыквенных семечек для взрослого человека может составлять около 50 грамм, а вот суточная - это 100 грамм.

"Если быть очень точным, это примерно 40 семечек. Я рекомендую употреблять тыквенные семечки в сыром виде, запивая водой. Поскольку тыквенные семечки улучшают сон, поэтому их можно и нужно употреблять перед сном. А для детей возрастом 3-4 года дневной прием немножечко отличается. Это 25 грамм. А вот для возраста 5-7 лет - 35 грамм. 8-10 лет - 50 грамм. 10-15 лет - 53-60 грамм", - указывает диетолог Ростислав Романов.

Смотрите видео о том, сколько можно есть в день тыквенных семечек:

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