Какая рука чешется к встрече, а какая – к расставанию: древние приметы, известные не всем

Большинство людей знакомы с приметой, которая говорит о том, что левая рука чешется к деньгам. Эта примета уже стала общеизвестной. Но не всем известно, какая рука чешется до встречи, а что чешется до расставания, согласно древним приметам.
Издавна считалось, что до встречи с кем-то будет чесаться правая рука, ведь во время встречи знакомые люди пожимают друг другу руки. Поэтому если у вас появился зуд в правой руке, это может свидетельствовать о том, что в ближайшее время вас ждет какая-то приятная и радостная встреча.
Но есть еще и другое объяснение такой приметы: если чешется правая рука, то это может указывать на приближение финансовых потерь.
Также, если чешется правая рука, это может свидетельствовать, что приближается какое-то испытание, как человек будет распоряжаться своими деньгами, может возникнуть какая-то ситуация, которая станет проверкой на щедрость и скупость.
Также не всем известно, что, согласно древним верованиям, левая рука чешется не только к деньгам, но и к расставанию. Возникновение такого зуда в левой руке может свидетельствовать, что в близком будущем произойдет расставание с близким или очень дорогим человеком.
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