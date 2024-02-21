Какая рука чешется к встрече, а какая – к расставанию: древние приметы, известные не всем

Не всем известно, к чему чешется правая рука, а к чему – левая. Наши предки верили, что зуд ладоней имеет важное значение.

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Какая рука чешется до встречи/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Большинство людей знакомы с приметой, которая говорит о том, что левая рука чешется к деньгам. Эта примета уже стала общеизвестной. Но не всем известно, какая рука чешется до встречи, а что чешется до расставания, согласно древним приметам.

Издавна считалось, что до встречи с кем-то будет чесаться правая рука, ведь во время встречи знакомые люди пожимают друг другу руки. Поэтому если у вас появился зуд в правой руке, это может свидетельствовать о том, что в ближайшее время вас ждет какая-то приятная и радостная встреча.

Но есть еще и другое объяснение такой приметы: если чешется правая рука, то это может указывать на приближение финансовых потерь.

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Также, если чешется правая рука, это может свидетельствовать, что приближается какое-то испытание, как человек будет распоряжаться своими деньгами, может возникнуть какая-то ситуация, которая станет проверкой на щедрость и скупость.

Также не всем известно, что, согласно древним верованиям, левая рука чешется не только к деньгам, но и к расставанию. Возникновение такого зуда в левой руке может свидетельствовать, что в близком будущем произойдет расставание с близким или очень дорогим человеком.

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