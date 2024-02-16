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Что будет, если оставить масляный обогреватель на ночь: 6 важных правил, которые нужно знать

Алёна Воронина
16 февраля 2024, 13:29
Всем владельцам такого прибора стоит знать, что нельзя делать с масляным обогревателем. Нарушение важных правил может иметь серьезные последствия.
Масляний обогреватель
Что будет, если оставить масляный обогреватель на ночь/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Масляные обогреватели являются популярной техникой для обогрева помещения в холодное время года. Они просты и удобны в использовании, не занимают много места, но при этом способны долго поддерживать комфортную температуру в доме. Такая техника работает благодаря тому, что нагревается внутреннее масло, которое содержится внутри прибора, и это масло затем передает тепло для нагрева помещения.

Но несмотря на удобство и эффективность, такой прибор может стать опасным, если его неправильно использовать. Поэтому в первую очередь всегда нужно ознакомиться с инструкцией для использования и точно учитывать все предостережения, которые там указывает производитель.

Часто у владельцев такой техники может возникать вопрос, как долго можно держать включенным масляный обогреватель и что будет, если оставить масляный обогреватель на ночь. То, как долго можно держать такой прибор включенным, также можно узнать из инструкции – производители должны указывать такую информацию.

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Самое важное, на что нужно обращать внимание, если вы хотите оставить прибор включенным на ночь – оборудован ли он терморегулятором (термостатом). Такая деталь этой отопительной техники регулирует режим ее работы. Термостат контролирует температуру и автоматически выключает прибор, если он достигнет заданного уровня нагрева. Это позволяет избежать перегрева прибора и предотвратить его возгорание.

Терморегуляторы есть во многих моделях масляных обогревателей, даже в дешевых. Но если прибор дешевый, то стоит еще обращать внимание на то, что у них могут быть некачественные комплектующие. Поэтому стоит следить за работой такого прибора, чтобы он не вышел из строя.

Но в первую очередь, принимая решение, можно ли оставить такой прибор включенным на ночь, стоит руководствоваться инструкцией по эксплуатации и учитывать то, какое время непрерывной работы там указал производитель.

Есть еще несколько моментов, которые стоит учесть:

  1. Надо убедиться, насколько исправна проводка в доме, выдержит ли она длительную работу обогревателя и других электроприборов. Ведь масляный обогреватель – это техника, которая сильно нагружает проводку. Также стоит проверить исправность розетки и шнура с вилкой.
  2. Нельзя оставлять на обогревателях какие-то вещи – например те, которые вы хотите высушить после стирки. На обогревателях вообще не рекомендуют сушить вещи, а оставлять их там на ночь – тем более нельзя.
  3. Нужно устанавливать прибор в свободной зоне – подальше от штор, мебели и других вещей. Надо обеспечить обогревателю свободный приток воздуха.
  4. Нельзя включать обогреватель рядом с легковоспламеняющимися и горючими веществами.
  5. Нужно внимательно следить за состоянием прибора – во время его работы не должно возникать каких-то посторонних запахов или звуков.

Какие еще могут быть последствия включения обогревателя на ночь

Кроме того, что нужно соблюдать все правила, записанные в инструкции по эксплуатации, и описанные выше правила, стоит также учитывать другие моменты.

Всё, что мы описали выше, касалось безопасности использования такого прибора. Но длительная работа обогревателя может иметь и другие последствия. Например, увеличение счетов за электроэнергию. Обогреватель "тянет" много электроэнергии, и эти показатели увеличиваются, в зависимости от мощности устройства.

Еще одно последствие – нарушение комфорта и ухудшение сна. Дело в том, что температура тела человека ближе к ночи уменьшается, готовя тело ко сну. Обогреватель, который работает в постоянном режиме и не долго не выключается, может нарушить терморегуляционные процессы в организме человека. А это может повлиять на качество сна, и есть риск проснуться утром уставшими и невыспавшимися.

Кроме этого, обогреватель пересушивает воздух в помещении. Это также может повлиять на самочувствие человека. Поэтому, в частности, не стоит ставить обогреватель близко к кровати.

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