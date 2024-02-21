Так делали в СССР: как взбить белки без миксера

Для этого метода вам потребуется всего лишь пара капель "секретного" ингредиента.

https://glavred.info/lifehack/tak-delali-v-sssr-kak-vzbit-belki-bez-miksera-10543634.html Ссылка скопирована

Как взбить белки без миксера / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Взбитые белки являются ключевым компонентом многих восхитительных десертов. Однако, что делать, если у вас нет миксера?

Не волнуйтесь, ведь существует хитрость, пришедшая из времен СССР, которая позволит вам справиться с этой задачей вдвое быстрее, даже без использования специального оборудования.

Поможет лимонный сок

Для этого метода вам потребуется всего лишь пара капель лимонного сока. Процесс взбивания белков с использованием этого простого и доступного ингредиента удивит вас своей эффективностью.

видео дня

Разделите белки от желтков, убедившись, что миска, в которой вы будете взбивать, сухая и чистая. Выберите несколько капель свежего лимонного сока и добавьте их в белки. Лимонный сок поможет ускорить процесс взбивания и придаст вашим белкам дополнительную пышность. Применяйте венчик или вилку для взбивания белков. Двигайтесь активно и энергично, создавая воздушную структуру. Ваши белки быстро превратятся в пышную, густую массу благодаря воздействию лимонного сока.

С этим простым и эффективным методом вы сможете наслаждаться пышными взбитыми белками для ваших десертов, даже не прибегая к использованию миксера.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.