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Как быстро заснуть: топ-врач назвала 5 простых шагов для улучшения качества сна

Юрий Берендий
25 февраля 2024, 15:36
Известный нейробиолог, доктор Нерина Рамлахан поделилась своими пятью шагами к идеальному сну.
Коллаж Главред, фото: скриншот с видео
Как быстро заснуть - топ-врач назвала 5 шагов улучшения сна / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Хорошо высыпаться очень важно. Но иногда мы начинаем чувствовать усталость уже днем, поэтому выбираем дневной сон. Однако, даже если вы вздремнете, иногда это может привести к тому, что вы почувствуете себя неспособным заснуть.

Теперь врач и эксперт по сну Нерина Рамлахан (Nerina Ramlakhan) поделилась своими советами по идеальному глубокому сну, об этом сообщает Dailystar. Вот пять шагов доктора Нерины, которые помогут вам выспаться.

Шаг 1

Если вам интересно, когда лучше всего спать, доктор Нерина говорит, что лучшее время для этого - между 2 и 4 часами дня. Но не устраивайтесь слишком удобно - не ложитесь в кровать и не выключайте свет.

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И не забудьте выключить телефон, чтобы вас не беспокоили. Также стоит обратить внимание на звук и освещение в вашей комнате.

"Если у вас был напряженный день, фоновый шум, например, белый шум, поможет вам успокоиться. Выбирайте расслабляющую музыку и избегайте музыки с сильным ритмом. Не слушайте телевизор или новости во время сна. Попробуйте приглушить свет, но не делайте его полностью темным", - указывает она.

Шаг 2

Врач отмечает, что дальше нужно установить будильник на 10-20 минут или попросить кого-то разбудить вас по истечении этого времени.

Шаг 3

Нерина Рамлахан далее рекомендует закрыть глаза и сосредоточиться на своем дыхании.

"Вы будете слышать звуки и думать, но продолжайте концентрироваться на своем дыхании и не пытайтесь ничего игнорировать", - указывает она.

Шаг 4

"Дыша, тихо произносите "вдох" на вдохе и "выдох" на выдохе. Почувствуйте, как вы расслабляетесь с каждым вдохом", отмечает врач.

Она рекомендует обратить внимание на то, что чувствуют ваши ноздри, когда воздух движется внутрь и наружу. Или на то, как воздух попадает на заднюю стенку горла.

"Старайтесь дышать носом, а не ртом", - добавляет она.

Шаг 5

Когда зазвенит будильник, просыпайтесь осторожно. Медленно откройте глаза и пошевелите пальцами рук и ног. Через минуту-две вы почувствуете, что полностью проснулись, расслабились и зарядились энергией. Если есть возможность, сделайте небольшую прогулку или легкую растяжку.

Кто такая Нерина Рамлахан

Рамлахан Нерина - физиолог и терапевт сна. Нерина получила степень бакалавра и доктора философии в Королевском колледже Лондона. Она является автором книги "Уставшая, но бодрая: Как преодолеть проблемы со сном: Основной набор инструментов. Она также является "экспертом по сну" Silentnight, пишет Википедия.

Вариации сна

Вы можете усилить свой сон, повторяя успокаивающие слова или мантры. Некоторые люди используют такие слова, как "спокойствие" или "мир".

Другие визуализируют во время сна - этот метод используют многие ведущие спортсмены, чтобы повысить свою производительность. Кофеиновый сон также может быть полезным, если вы устали, но вам нужно подзарядиться перед послеобеденными задачами или засиживанием допоздна.

Для этого перед сном выпейте чашку чая или кофе. Этот заряд кофеина поможет вам чувствовать себя более энергичными, когда вы проснетесь.

Доктор Нерина сказала: "По иронии судьбы, в своей работе я обнаружила, что дремота также может быть полезной для тех, кто долго не высыпается и боится ложиться спать".

По ее словам дремота может помочь избавиться от последствий бессонницы.

"Кроме того, появляется еще одно необычное преимущество - возможность вздремнуть днем может настроить организм на восприимчивость к снятию напряжения и "разрешения" на отдых. Впоследствии этот навык может быть применен к ночному сну и так же отпускать напряжение, позволять себе отдых, а затем - засыпать", - отмечает она.

Кроме того, известный нейрофизиолог, доктор Нерина Рамлахан рассказала о том, что существуют разные типы сна.

"Существуют разные типы сна, и тот, который может быть полезным для большинства из нас, - это фаза глубокого сна. Строго говоря, power napping - это не сон, поэтому его могут делать даже люди, которые говорят, что никогда не могут заснуть днем. Энергетический сон - это погружение в состояние глубокого расслабления, позволяющее разуму и телу расслабиться, отпустить и восстановиться", - резюмирует она.

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