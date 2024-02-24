Кто такие дети индиго и чем они отличаются от других: мало кто знает истинное объяснение

Считалось, что дети индиго очень отличаются на фоне их сверстников. У них хорошо развита интуиция, высокая эмоциональная чувствительность и большая сила воли.

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Кто такие дети индиго/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Большинство из нас хотя бы раз слышали выражение "дети индиго", но не все знают, что оно на самом деле означает, почему оно приобрел такую популярность и имеет ли под собой научную основу.

На самом деле термин дети индиго – псевдонаучный. Впервые он появился в труде американского экстрасенса Нэнси Энн Тэпп, опубликованном в 1982 году. Эта книга была посвящена исследованию энергетической ауры и ее влияния на характер и способности людей.

Позже этот термин стал широко использоваться. Считалось, что дети индиго имеют ауру, которая отличитесь по своему цвету от ауры их сверстников. Также этих детей в целом считали совершенно не похожими по своим чертам характера и способностям на других детей.

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Уникальность их талантов якобы проявлялась еще с детства, также они демонстрировали лидерские качества, и поэтому часто были склонны отвергать устоявшиеся шаблоны воспитания.

Таким детям приписывали очень развитую интуицию, высокую эмоциональную чувствительность и большую силу воли. Также считалось, что дети индиго способны замечать необычные вещи.

В каком году родились дети индиго

Считалось, что такие дети появлялись на свет в конце 1970-х – начале 1980-х годов. То есть эти дети уже давно выросли, и по состоянию на это время им уже должно быть более 40 лет.

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