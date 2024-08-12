Не каждый день: сколько раз в неделю нужно мыться - врачи удивили ответом

Частота купания зависит от возраста, времени года, активности за день и специфики вашей работы.

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Сколько раз в неделю нужно мыться / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У большинства людей ежедневный душ входит в число обязательных процедур. Но, несмотря на то, что купание необходимо для очищения кожи и удаления отмерших клеток, бактерий, можно ли очень часто мыться?

Сколько раз в неделю нужно мыться

Доцент кафедры дерматологии в академическом медицинском центре NYU Langone Health в Нью-Йорке, врач Мэри Стивенсон утверждает, что частота приема душа зависит от ряда личных факторов. Эти факторы включают вашу кожу, возраст и уровень активности, передает Mirror.

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"Вы должны принимать душ, ванну или очищаться каждые два-три дня", - предложила врач.

Однако, по её словам, если вы ежедневно ходите в спортзал и потеете, то нужно принимать душ после каждой тренировки.

Нужно ли принимать душ ежедневно

Медики отмечают, что с медицинской точки зрения душ необязательно принимать ежедневно. В первую очередь, все зависит от времени года, отмечают врачи. Зимой режим купания нужно изменить, чтобы защитить кожу. Мыться следует не более 5-10 минут, при этом стоит использовать минимум моющих средств.

Летом душ можно принимать чаще. Он необходим и для терморегуляции (при условии, что вы используете едва теплую, а не горячую воду), и для очищения забитых потом и кожным салом пор.

Кроме того, врачи сообщают, что мыться ежедневно стоит людям, которые работают с опасными веществами, животными или на другой "грязной" работе. Например, это относится к мясникам, дворникам, шахтерам, уборщикам мусора, садоводам.

Как часто нужно мыться подростку

Врачи отмечают, что подросткам следует мыться каждый день, если они активно занимаются спортом. При наступлении половой зрелости частота купаний варьируется от человека к человеку.

Сколько раз в неделю должна мыться девушка - видео:

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