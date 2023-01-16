Как купаться на крещение: правила, чтобы не утонуть и не переохладиться

Что нужно знать о крещенских купаниях, чтобы не подвергнуть себя опасности.
Совсем скоро в Украине завершится цикл новогодних праздников или, как их ещё называют – рождественских святок. Завершает череду праздников – Крещение. По юлианскому календарю этот праздник отмечается 6 января, а по новому стилю – 19 января.
Считается, что именно в этот день Иоанн Предтеча окрестил Иисуса в Иордане. Отсюда традиция – издавна принято погружаться в воду и смывать с себя грехи, очищаясь от скверны. Так как крещение Иисуса выпало на январь, а в Украине в это время холодно – важно знать, как правильно окунаться в воду, чтобы не навредить своему здоровью.
Как правильно погружаться в воду на крещение – правила для вашей безопасности
Для того, чтобы обезопасить свой организм, стоит придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения. Эти простые правила минимизируют риски заболеть.
Что нужно сделать до купания:
- разомнитесь
- входите в воду по шею и не ныряйте с головой
- не находитесь в воде дольше 5 секунд
- старайтесь не пить алкоголь до погружения, также лучше удержаться от курения
Сразу после погружения придерживайтесь следующих рекомендаций:
- не надевайте одежду сразу
- наденьте махровый халат
- пробежитесь или разомнитесь
- снимите халат и разотрите тело
- наденьте сухую одежде
- выпейте теплый чай
Автор: Елизавета Бельмас