Как купаться на крещение: правила, чтобы не утонуть и не переохладиться

Что нужно знать о крещенских купаниях, чтобы не подвергнуть себя опасности.

Как правильно купаться на крещение / УНИАН

Совсем скоро в Украине завершится цикл новогодних праздников или, как их ещё называют – рождественских святок. Завершает череду праздников – Крещение. По юлианскому календарю этот праздник отмечается 6 января, а по новому стилю – 19 января.

Считается, что именно в этот день Иоанн Предтеча окрестил Иисуса в Иордане. Отсюда традиция – издавна принято погружаться в воду и смывать с себя грехи, очищаясь от скверны. Так как крещение Иисуса выпало на январь, а в Украине в это время холодно – важно знать, как правильно окунаться в воду, чтобы не навредить своему здоровью.

Как правильно погружаться в воду на крещение – правила для вашей безопасности

Для того, чтобы обезопасить свой организм, стоит придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения. Эти простые правила минимизируют риски заболеть.

Что нужно сделать до купания:

разомнитесь

входите в воду по шею и не ныряйте с головой

не находитесь в воде дольше 5 секунд

старайтесь не пить алкоголь до погружения, также лучше удержаться от курения

Сразу после погружения придерживайтесь следующих рекомендаций: