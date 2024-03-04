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Без сантехника и спецсредств: как увеличить напор воды в душе

Сергей Кущ
4 марта 2024, 15:24
Низкое давление воды может возникнуть из-за нескольких причин.
Как увеличить напор воды в душе
Как увеличить напор воды в душе / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Борьба с низким давлением воды в душе может быть простой и эффективной задачей, если знать, что нужно делать.

Также ранее мы писали, что сообразительная девушка показала, как удалить известковый налет с насадки для душа.

Увеличить напор воды можно, используя доступные средства и не требуя специальных навыков, пишет wikiHow.

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Очистите аэратор

Низкий напор воды часто связан с засоренным аэратором. Открутите аэратор при помощи плоскогубцев, разберите его и промойте от грязи. Если нужно, замочите аэратор в растворе белого уксуса и воды (1:1) на несколько часов. Этот простой шаг может существенно улучшить давление воды.

Что такое wikiHow?

wikiHow — это место, где объединяются тщательные исследования и знания специалистов, говорится на сайте.

С 2005 года сайт wikiHow помог миллиардам людей научиться решать большие и маленькие проблемы.

"Мы работаем с профессиональными специалистами, командой опытных исследователей и сообществом энтузиастов, чтобы создавать самые надежные, полные и понятные инструкции в интернете. 90 000 статей, подтвержденных данными исследований, 500 специалистов приняли участие в создании 30 000 статей", - сказано на сайте.

Разберите смеситель

Если низкое давление сохраняется, разберите смеситель. Открутите гайку на кране и выньте его, следуя инструкциям. Убедитесь, что винты затянуты, особенно при работе с одноручечными смесителями ванны. Проверьте состояние шайбы или пружины у основания крана-буксы.

Почините смеситель

Осмотрите смеситель на предмет проблем. Если есть шайба или пружина, аккуратно их извлеките. Для более сложных механизмов, обратитесь к онлайн-инструкциям. После починки соберите смеситель.

Промойте смеситель

Чтобы полностью избавиться от засоров, закройте струю воды крышкой смесителя и несколько раз попеременно включайте и выключайте воду. Это поможет удалить все возможные преграды, которые могли повлиять на давление воды.

Дополнительные советы:

  • Проверьте весь водопровод на наличие утечек или повреждений.
  • Регулярно чистите и обслуживайте водонагреватель.
  • Убедитесь, что входной водопровод открыт полностью.

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