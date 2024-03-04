Без сантехника и спецсредств: как увеличить напор воды в душе

Борьба с низким давлением воды в душе может быть простой и эффективной задачей, если знать, что нужно делать.
Также ранее мы писали, что сообразительная девушка показала, как удалить известковый налет с насадки для душа.
Увеличить напор воды можно, используя доступные средства и не требуя специальных навыков, пишет wikiHow.
Очистите аэратор
Низкий напор воды часто связан с засоренным аэратором. Открутите аэратор при помощи плоскогубцев, разберите его и промойте от грязи. Если нужно, замочите аэратор в растворе белого уксуса и воды (1:1) на несколько часов. Этот простой шаг может существенно улучшить давление воды.
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Разберите смеситель
Если низкое давление сохраняется, разберите смеситель. Открутите гайку на кране и выньте его, следуя инструкциям. Убедитесь, что винты затянуты, особенно при работе с одноручечными смесителями ванны. Проверьте состояние шайбы или пружины у основания крана-буксы.
Почините смеситель
Осмотрите смеситель на предмет проблем. Если есть шайба или пружина, аккуратно их извлеките. Для более сложных механизмов, обратитесь к онлайн-инструкциям. После починки соберите смеситель.
Промойте смеситель
Чтобы полностью избавиться от засоров, закройте струю воды крышкой смесителя и несколько раз попеременно включайте и выключайте воду. Это поможет удалить все возможные преграды, которые могли повлиять на давление воды.
Дополнительные советы:
- Проверьте весь водопровод на наличие утечек или повреждений.
- Регулярно чистите и обслуживайте водонагреватель.
- Убедитесь, что входной водопровод открыт полностью.
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