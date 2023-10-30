Она грязнее, чем вы думаете: как почистить лейку душа

Лейка для душа – это важная часть ванной комнаты, но со временем она может засоряться известковыми отложениями и другими загрязнениями.
Мы поделимся с вами профессиональными советами о том, как очистить лейку для душа с помощью доступных средств, таких как уксус и сода.
Как очистить лейку для душа?
Снимите лейку: Сначала осторожно снимите лейку для душа с ее крепления. Это облегчит процесс очистки и предотвратит случайное попадание растворов на другие поверхности.
Подготовьте уксус и соду: Смешайте равное количество уксуса и воды в пластиковой или стеклянной емкости. Затем приготовьте пасту из соды и небольшого количества воды, чтобы получить консистенцию, похожую на густую кашу.
Очистка лейки: Погрузите лейку в раствор из уксуса и воды. Этот раствор поможет разрушить известковые отложения. Затем, используя пасту из соды, аккуратно нанесите ее на поверхность лейки и дайте ей подействовать в течение 15-20 минут.
Тщательно промойте: Ополосните лейку под водой, убедившись, что все остатки уксуса и соды ушли. Поднимите и проверьте, нет ли видимых загрязнений.
Повторите, если необходимо: Если лейка осталась загрязненной, повторите процедуру.
Верните лейку на место: Когда лейка чиста и блестит, верните ее на место в душе.
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