Она грязнее, чем вы думаете: как почистить лейку душа

Очистка лейки для душа с использованием уксуса и соды - это простой и эффективный способ избавиться от накопившихся отложений.

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Как почистить лейку душа / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Лейка для душа – это важная часть ванной комнаты, но со временем она может засоряться известковыми отложениями и другими загрязнениями.

Мы поделимся с вами профессиональными советами о том, как очистить лейку для душа с помощью доступных средств, таких как уксус и сода.

Как очистить лейку для душа?

Снимите лейку: Сначала осторожно снимите лейку для душа с ее крепления. Это облегчит процесс очистки и предотвратит случайное попадание растворов на другие поверхности.

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Подготовьте уксус и соду: Смешайте равное количество уксуса и воды в пластиковой или стеклянной емкости. Затем приготовьте пасту из соды и небольшого количества воды, чтобы получить консистенцию, похожую на густую кашу.

Очистка лейки: Погрузите лейку в раствор из уксуса и воды. Этот раствор поможет разрушить известковые отложения. Затем, используя пасту из соды, аккуратно нанесите ее на поверхность лейки и дайте ей подействовать в течение 15-20 минут.

Тщательно промойте: Ополосните лейку под водой, убедившись, что все остатки уксуса и соды ушли. Поднимите и проверьте, нет ли видимых загрязнений.

Повторите, если необходимо: Если лейка осталась загрязненной, повторите процедуру.

Верните лейку на место: Когда лейка чиста и блестит, верните ее на место в душе.

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