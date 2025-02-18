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Можно ли ежедневно мыться дегтярным мылом: какая его польза и вред

Алёна Воронина
18 февраля 2025, 14:54
38
Если неправильно использовать дегтярное мыло, можно серьезно навредить своему здоровью.
Дегтярное мыло
Можно ли ежедневно мыться дегтярным мылом/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

  • Какая польза и вред дегтярного мыла
  • Можно ли ежедневно мыться дегтярным мылом

Деготь - это вязкая черная жидкость, которую добывают в результате сухой перегонки коры березы. Деготь как чистый продукт имеет очень резкий характерный запах.

О том, какую пользу и какой вред имеет дегтярное мыло, рассказывается на YouTube-канале pro 100% NATURAL. Автор видео, которая является мыловаром, объяснила, что в первую очередь дегтярное мыло является хорошим антисептиком. Оно справляется с различными бактериями и грибками.

Второе его преимущество, по ее словам, это то, что дегтярное мыло помогает бороться с угрями, высыпаниями и с акне.

"Я человек, который страдает этими проблемами, я имею проблемы с кожей, и я хочу сказать, что я сама часто использую дегтярное мыло. Но если вы выбираете такое мыло как одно из средств для того, чтобы бороться с такими проблемами, как прыщи, имейте в виду, что это мыло, здесь есть щелочи, и они будут очень сушить вашу кожу. То есть если вы будете пользоваться этим мылом каждый день, оно будет очень сушить вашу кожу. Я например очищаю свою кожу дегтярным мылом раз в неделю, и оно на самом деле очень хорошо подсушивает высыпания", - отметила она.

Однако если есть какие-то серьезные кожные заболевания, то лучше пойти и проконсультироваться об этом с врачом, отметила автора видео.

"Но в чем я могу быть уверена и дать рекомендацию, если брать мой опыт использования дегтярного мыла, это то, что благодаря дегтярному мылу я избавилась от перхоти. Но здесь важен такой момент: дегтярное мыло будет бороться с перхотью, но также оно будет сушить кожу головы. Я рекомендую пользоваться один-два раза в неделю дегтярным мылом, если вы хотите избавиться от перхоти. Для большего эффекта, когда вы намылите свои волосы дегтярным мылом, оставьте его где-то примерно на 5 минут еще на голове, а затем смывайте. Единственный минус, который я заметила, это то, что волосы после мытья имеют запах дегтя", - говорится в видео.

Также, по словам автора видео, дегтярное мыло можно применять для ухода за телом, а не только волосами.

"Если говорить о минусах: это мыло и оно сушит кожу, оно не подходит для ежедневного использования, и запах. Также дегтярное мыло не подходит для сухой кожи, если у вас есть аллергия на деготь. И еще очень важно - нельзя использовать дегтярное мыло на открытые раны", - отметила она.

Смотрите видео о том, какая польза и вред дегтярного мыла:

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