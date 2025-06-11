Детки выросли: старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли спровоцировала слухи о помолвке

Похоже, Питт и Джоли скоро станут тестем и тещей.

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Захара Джоли-Питт намекнула на помолвку - детали / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Захару "поймали" на свидании с молодым актером

На безымянном пальце девушки разглядели драгоценное кольцо

Захара Джоли-Питт - старшая из дочерей актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта. Ее удочерили из детского дома в Аддис-Абебе, Эфиопия, когда девочке было всего полгода.

Сейчас Захаре 20 лет, она студентка Колледжа Спелман, который находится в Атланте. В Лос-Анджелес девушка прибыла, вероятно, на летние каникулы, и тут же стала звездой таблоидов.

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Как сообщает издание Page Six Захару засняли папарацци, когда она выходила из ресторана Craig’s в Голливуде вместе со студентом и актером по имени Элайджа Купер. Пара выглядела очень счастливой, вместе села в машину, за рулем которой был Купер, и уехала в неизвестном направлении.

На безымянном пальце левой руки Захары красовалось крупное кольцо с драгоценными камнями, похожее на обручальное. Помолвку дочери пока не комментируют ни Анджелина Джоли, ни Брэд Питт, ни их представители.

Angelina Jolie and Brad Pitt’s 20-year-old daughter, Zahara, sparks engagement rumors with diamond ring on date night https://t.co/WO00tCwLWOpic.twitter.com/VxlpgZQa7C — Page Six (@PageSix) June 10, 2025

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Кто такая Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Кто такой Брэд Питт? Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

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