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Детки выросли: старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли спровоцировала слухи о помолвке

Анна Подгорная
11 июня 2025, 01:55
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Похоже, Питт и Джоли скоро станут тестем и тещей.
Анджелина Джоли, Захара Джоли-Питт
Захара Джоли-Питт намекнула на помолвку - детали / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Захару "поймали" на свидании с молодым актером
  • На безымянном пальце девушки разглядели драгоценное кольцо

Захара Джоли-Питт - старшая из дочерей актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта. Ее удочерили из детского дома в Аддис-Абебе, Эфиопия, когда девочке было всего полгода.

Сейчас Захаре 20 лет, она студентка Колледжа Спелман, который находится в Атланте. В Лос-Анджелес девушка прибыла, вероятно, на летние каникулы, и тут же стала звездой таблоидов.

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Как сообщает издание Page Six Захару засняли папарацци, когда она выходила из ресторана Craig’s в Голливуде вместе со студентом и актером по имени Элайджа Купер. Пара выглядела очень счастливой, вместе села в машину, за рулем которой был Купер, и уехала в неизвестном направлении.

На безымянном пальце левой руки Захары красовалось крупное кольцо с драгоценными камнями, похожее на обручальное. Помолвку дочери пока не комментируют ни Анджелина Джоли, ни Брэд Питт, ни их представители.

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Также кубино-испанская актриса Ана де Армас впервые заговорила про отношения с Томом Крузом, которые ей приписывают с февраля 2025 года. Между актерами 25-летняя разница в возрасте.

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Кто такая Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Кто такой Брэд Питт?

Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

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