Брэд Питт / Фото: Juan Medina / Reuters

Дата рождения: 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США.

Детство и образование

Уильям Брэдли Питт родился в очень религиозной американской семье. Отец - Уильям Питт работал менеджером в компании, которая занималась грузоперевозками, мать - Джейн Этта Хиллхаус работала преподавателем в местной школе.

У Питта есть младший брат Даг и младшая сестра Джулия. Сразу после рождения Брэда семья переехала Спрингфилд (штат Миссури).

Брэд Питт в младенчестве / https://uznayvse.ru

Так же Питт пошел в школу, где занимался спортом, состоял в дебатном клубе, музыкальной секции и участвовал в студенческом самоуправлении.

После окончания школы Питт поступил в университет Миссури — Колумбия, где изучал журналистику и рекламное дело.

Брэд Питт в школе / https://uznayvse.ru

После окончания университета Питт решил не работать по профессии, он захотел покорить Голливуд в роли актера. Для этого он сменил свое имя на "Брэд Питт".

Однако, по приезду в Голливуд не все получилось так гладко - изначально Питт работал водителем, перевозчиком мебели, и даже был работником сети популярных ресторанов под названием El Pollo Loco - ему приходилось в костюме цыпленка приглашать прохожих в ресторан.

Брэд Питт в юности / https://www.instagram.com/bradpittoficial/

Творческая деятельность

Не смотря на то, что Питту не сразу удалось пробиться в актеры, он параллельно с работой ходил на курсы актерского мастерства.

Первая роль Питту досталась в 1987 году - он снялся в популярном на то время сериале "Даллас".

Вскоре Питт сыграл эпизодические роли в таких фильмах, как "Нет выхода", "Нейтральная полоса" и "Меньше, чем ноль". Дебютировал на телевидении, сыграв в нескольких эпизодах сериалов "Другой мир" и "Проблемы роста".

В следующем году сыграл в сериале "Джамп стрит, 21".

Спустя два года на экраны вышла первая реклама актера - он рекламировал чипсы "Принглс".

В 1988 году первой работой Питта в полнометражном фильме стала роль в киноленте "Темная сторона Солнца". Однако, пока этот фильм монтировали, всю территорию Югославии, где велись съемки, охватила гражданская война. Отснятая часть считалась утерянной, поэтому на экраны фильм попал только спустя 10 лет.

В 1989 году актер снялся в двух фильмах - "Счастливы вместе" и "Вырезая класс". К слову, за роль в последней он получил первый в своей жизни крупный гонорар - 12 тысяч долларов. Кроме того, он появился в эпизодах сериалов "Президент класса" и "Кошмары Фредди", а также вновь в сериале "Проблемы роста".

В телевизионном фильме "Слишком молода, чтобы умереть?" Питт сыграл наркомана, который убеждает героиню Джульетт Льюис устроиться танцовщицей в ночной клуб, и с этого момента девушка погружается в мир наркотиков, алкоголя, проституции. Он также снялся в шести эпизодах сериала "Дни славы" и в телевизионном фильме "Картина".

После второстепенных ролей в сериалах Питт получил роль Джея Ди в фильме "Тельма и Луиза" (1991). Его любовная сцена с Джиной Дэвис определила его как новый секс-символ.

За этим последовала главная роль в низкобюджетном фильме "Джонни Замша" и главная роль в фильме Ральфа Бакши "Параллельный мир" (1992).

После съемок в драме Роберта Редфорда "Там, где течет река" (1992) Питт признался, что чувствовал давление и думал, что сыграл "слишком слабо".

В 1993 году он воссоединился с Джульетт Льюис в картине "Калифорния", сыграв Эрла Грейса — серийного убийцу и бойфренда героини Льюис.

В фильме "Настоящая любовь" Питт сыграл роль Флойда, который лишь курит травку и смотрит телевизор.

Расцвет актерской карьеры

1994 год стал судьбоносным для Питта. Сначала он снялся в фильме "Интервью с вампиром" Нила Джордана. За эту роль он получил две премии на MTV Movie Awards 1995.

Вскоре после "Интервью с вампиром" Питт снялся в фильме "Семь", в котором ему за всю киноленту пришлось сказать слово fuck 74 раза.

В 1995 году за роль в картине "Двенадцать обезьян" Питт был номинирован на премию "Оскар".

В этом же году его официально включили в список "25 самых сексуальных актеров" за всю историю кино.

Кроме того, Питт был признан "самым сексуальным мужчиной из ныне живущих" журналом People – дважды. Брэд Питт стал первым (и пока единственным) человеком, удостоившимся такой чести два раза.

Затем Питт снялся в криминальной драме Барри Левинсона "Спящие", вместе с Харрисоном Фордом сыграл в фильме "Собственность дьявола".

Год спустя он исполнил роль Генриха Харрера в биографической драме Жан-Жака Анно "Семь лет в Тибете".

Также в 1998 году Питтполучил главную роль в фильме "Знакомьтесь, Джо Блэк".

Лучшие роли

В 1999 году Питт сыграл одну из своих самых известных ролей в фильме "Бойцовский клуб" Дэвида Финчера по роману Чака Паланика. Для роли Тайлера Дердена Брэд брал уроки бокса, тхэквондо и грэпплинга. Во время съемок у актера откололась часть зуба, но он оставил скол, так как решил, что это соответствует характеру его героя.

Будучи большим поклонником фильма "Карты, деньги, два ствола", Питт встретился с Гаем Ричи и попросил его о роли в следующей картине. Питт получил роль Микки-цыгана в фильме "Большой куш" после того, как выяснилось, что он не может достоверно сымитировать лондонский акцент.

Вместе с Джулией Робертс Питт сыграл в романтической комедии "Мексиканец", а в политическом триллере "Шпионские игры" его партнером был Роберт Редфорд.

В 2001 году Питтпоявился в эпизоде сериала "Друзья", в котором играла его жена Дженнифер Энистон. За этот эпизод он был номинирован на "Эмми" как "Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале".

Помимо этого, Питт снялся в ремейке одноименного фильма 1960 года — "Одиннадцать друзей Оушена", который вышел на экраны в 2001 году. Фильм был тепло встречен критиками и имел внушительный кассовый успех.

В 2002 году Брэд Питт основал собственную продюсерскую компанию под названием Plan B Entertainment, совместное предприятие с Дженнифер Энистон и Брэдом Грэйем, главой голливудской киностудии Paramount Pictures.

В 2005 году именно компания Питта спродюсировала популярную картину "Чарли и шоколадная фабрика" с Джонни Деппом в главной роли, а через несколько лет, не без усилий Питта, вышли в свет такие картины, как "Сильное сердце" с Анджелиной Джоли и "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса". Брэд Питт спродюсировал картину Роберта Швентке "Жена путешественника во времени", а так же ленту Мэттью Вона "Пипец". Более того, Plan B Entertainment участвовала в создании картины "Отступники", которая получила "Оскар".

В 2003 году Питт впервые встал по ту сторону экрана, озвучив мультфильм "Синдбад: Легенда семи морей" и мультсериал "Царь горы".

Фильм "Троя" постиг коммерческий успех - кинолента собрала в мировом прокате полмиллиарда долларов.

Затем в 2005 году последовал не менее успешный в прокате фильм "Мистер и миссис Смит", отснятый с Анджелиной Джоли.

Самую большую денежную премию Питту принес главный герой удивительной кинокартины "Загадочная история Бенджамина Баттона". Работая над образом, актеру приходилось часами гримироваться в 80-летнего старика. За эту роль актера вновь номинировали на "Оскар".

Так же впечатлили зрителей и образы дурачка Чеда Фельдхеймера в комедии "После прочтения сжечь" Джоэля и Итана Коэнов, а также беспощадного охотника на нацистов Альдо Апаче по прозвищу Апач в "Бесславных ублюдках" Квентина Тарантино.

Роль бейсбольного менеджера Билли Бина в биографической драме "Человек, который изменил все" принесла Питту очередные номинации на премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Долгожданную награду "Оскар" Питт получил лишь в 2014 году. Статуэтку ему вручили как одном из продюсеров исторической драмы "12 лет рабства", признанной киноакадемией США лучшим фильмом года. Он же сыграл там канадского рабочего, презирающего рабство.

В 2014 году на экраны вышел исторический боевик с участием Питта "Ярость", повествующий о событиях на Западном фронте в конце Второй мировой войны.

В 2017 году очередной продюсерский проект Питта оказался успешен. Кинолента "Лунный свет" завоевала 3 номинации "Оскар" из 8 заявленных, в том числе и "Лучший фильм года".

За эпизодическую роль без слов - Невидимку, в блокбастере "Дэдпул 2" 2018 года артист получил символический гонорар – чашку капучино.

В августе 2019 года Квентин Тарантино представит новый фильм "Однажды в Голливуде", основанный на реальных событиях – истории об убийстве Шэрон Тейн, супруги Романа Полански, "семьей" Чарли Мэнсона. Питт играет каскадера по имени Клифф Бут. Его напарником по съемочной площадке стал Леонардо Ди Каприо в роли звезды средней руки Рика Далтона.

Личная жизнь

В 1995 году на сьемках триллера "Семь" Питт встретил Гвинет Пэлтроу, которая по фильму играла его жену, и у них завязался продолжительный роман. Однако, когда поклонники считали, что дело идет к свадьбе (помолвка состоялась в декабре 1996 года), они в июне 1997 года совершенно неожиданно заявили o разрыве отношений. Все прошло без скандала, без обвинений в адрес друг друга и без каких-либо объяснений причин расставания.

Питт встречался с Гвинет Пэлтроу / Фото: Reuters

С Дженнифер Энистон Питт познакомился на сьемочной площадке сериала "Друзья". Девушка покорила сердце актера жизнерадостным характером. Пара поженилась 29 июля 2000 года.

Питт был женат на Энистон / instagram.com/bradpittoficial/

Пара купила дом в Беверли-Хиллз, и планировали родить ребенка. Однако, после пяти лет совместной жизни они расстались. Их брак был официально расторгнут 2 октября 2005 года.

Еще до оформления развода у Брэда начались отношения с его партнершей по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли.

После долгих опровержений 11 января 2006 года пара подтвердила свои отношения, заявив, что Джоли ждет ребенка от Питта.

27 мая 2006 года в Намибии у пары родилась дочь Шайло Нувель, а 12 июля 2008 года во Франции двойня — мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин.

Все биологические дети Питта и Джоли появились на свет посредством кесарева сечения. Кроме этого, Брэд усыновил всех приемных детей Анджелины.

Сейчас у них шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт.

23 августа 2014 года Питт и Джоли поженились во Франции в принадлежащем им замке Мираваль в присутствии 22 человек.

Джоли и Питт поженились в 2014 году / Hello/People Magazine/Angelina Jolie Facebook

Однако, спустя два года 19 сентября 2016 года Джоли подала заявление на развод. Причиной расторжения брака супруги назвали разногласия в методах воспитания детей, также алкогольную зависимость Питта. Джоли просила опеку над детьми, а Питту предоставила право посещения. Алиментов от актера Джоли не требовала.

Однако, самый громкий голливудский бракоразводный процесс не завершился и в 2018 году - экс-супруги все никак не могут договориться об условиях расторжения брака. В частности, речь идет об опеке над детьми.

В ноябре 2018 года Питт и Джоли подали документы, и намерены продлить срок полномочий их судьи, занимающегося делом развода. Продление срока касается полугодового периода, а именно – до 30-го июня 2019 года.