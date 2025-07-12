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"Злата перестала дышать": в Черновцах медики реанимировали ребенка в разгар атаки РФ

Руслана Заклинская
12 июля 2025, 20:04
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Врачи "Дома бабочек" рисковали жизнью, спасая ребенка во время ночного обстрела Черновцов.
'Злата перестала дышать': в Черновцах медики реанимировали ребенка в разгар атаки РФ
В Черновцах врачи спасали ребенка, переставшего дышать во время ракетной атаки / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/maybutneua, ГСЧС Буковины

Кратко:

  • Во время атаки на Черновцы тяжелобольная Злата перестала дышать
  • Врачи медцентра "Дом бабочек" провели реанимацию под обстрелом
  • Другие дети были заранее переведены в безопасное укрытие

В ночь на 12 июля, когда Черновцы стали мишенью очередной масштабной ракетно-дроновой атаки со стороны России, врачи медицинского центра "Дом бабочек" спасали жизнь тяжелобольной девочки Златы. Во время взрывов и прилетов ребенок перестал дышать. Об этом сообщила благотворительница и основательница черновицкого медицинского центра "Дом бабочек" Марта Левченко.

По ее словам, Злата перестала дышать именно в момент, когда над городом раздавались взрывы, поэтому врачи не имели возможности эвакуироваться в укрытие. Несмотря на угрозу собственной жизни, медики остались в помещении и провели срочную реанимацию.

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"Злата перестала дышать именно во время прилетов, поэтому врачи ценой опасности для собственной жизни не могли быть в укрытии, продолжалась реанимация", - рассказала основательница черновицкого медицинского центра.

Другие дети, которые находятся в "Доме бабочек", были переведены в обустроенное укрытие. Команда хосписа учла возможные риски и заранее подготовила безопасное место для ночлега.

"Большинство детей в "Доме Бабочек" были эвакуированы из опасных территорий, имели минно-взрывные травмы и до сих пор боятся спать у окон из-за пережитого стресса. Поэтому даже звук обстрелов для них - это сто шагов назад в вопросе реабилитации", - отметила Марта Левченко.

Сейчас команда "Дома бабочек" обратилась к неравнодушным с просьбой помочь установить металлические ролеты на окна реанимационного отделения, чтобы обезопасить детей и медперсонал во время будущих обстрелов.

Атака РФ по Украине в ночь на 12 июля - главное

Напомним, в ночь на 12 июля Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине, используя ракеты и дроны-камикадзе. Под вражеским огнем оказались сразу несколько крупных городов - Львов, Луцк, Харьков, Киев и Черновцы, где зафиксированы значительные разрушения, возгорания и повреждения гражданской инфраструктуры.

Особенно трагическими последствия оказались в Черновцах. В результате атаки погибли двое гражданских - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина, еще четыре человека получили тяжелые ранения, один из них - в критическом состоянии.

Как сообщал Главред, Минобороны РФ заявляет о якобы ударах по объектам военно-промышленного комплекса и других военных целях. На самом же деле в результате атаки были разрушены жилые дома, школы, аптеки, магазины, административные здания и другая гражданская инфраструктура.

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О персоне: Марта Левченко

Марта Левченко - благотворительница из Черновцов, которая более 15 лет заботится о детях, женщинах и семьях в сложных жизненных обстоятельствах. В 2012 году основала благотворительный фонд "Я - будущее Украины" Также женщина воплотила амбициозный проект - международный центр комплексной помощи детям, матерям, бабушкам и собачкам "Город Добра" в Черновцах.

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