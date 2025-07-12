"Неудачник": Стубб разнес провал "стратегического дурака" Путина в Украине

Ни одна из ключевых геополитических задач, которые ставил перед собой Кремль, не была достигнута.

https://glavred.info/world/neudachnik-stubb-raznes-proval-strategicheskogo-duraka-putina-v-ukraine-10680851.html Ссылка скопирована

Александр Стубб прокомментировал неудачи РФ в войне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Что известно:

Стубб считает, что нападение РФ на Украину стало одной из крупнейших стратегических ошибок

Москва рассчитывала на то, что удастся лишить Украину суверенности

Путин проиграл на всех фронтах

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что нападение России на Украину стало одной из крупнейших стратегических и тактических ошибок в новейшей истории.

По словам Стубба, Россия полностью провалила реализацию своих целей, поставленных перед началом войны, пишет The Sydney Morning Herald.

видео дня

Он напомнил, что Москва рассчитывала на то, что удастся лишить Украину суверенности и повернуть ее в сторону нейтралитета. Вместо этого Украина не только удержалась, но и приблизилась к вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Кремль также надеялся дестабилизировать Североатлантический альянс, однако результат оказался противоположным — после вступления Финляндии граница России с НАТО значительно увеличилась. Кроме того, усилилось трансатлантическое сотрудничество, и западные страны начали существенно наращивать военные бюджеты — в некоторых случаях до 5% от ВВП.

Стубб подчеркнул, что Россия не смогла посеять раскол в Европейском Союзе — наоборот, ЕС проявляет беспрецедентную сплочённость. Таким образом, ни одна из ключевых геополитических задач, которые ставил перед собой Кремль, не была достигнута.

"Путин проиграл на всех фронтах", — заявил президент Финляндии, напомнив, что война длится уже третий год.

Он также отметил высокие потери российской армии: в 2025 году, по его словам, продвижение оккупантов составило всего 0,25% украинской территории, и за каждый километр, захваченный с начала года, Россия теряет в среднем 167 солдат.

Президент Финляндии резко охарактеризовал действия российского лидера, назвав Путина "военным неудачником" и "стратегическим дураком", добавив, что вряд ли тот осмелится проверять на прочность 5-ю статью Устава НАТО.

Ранее появился неожиданный сценарий бунта в РФ с "табакеркой в голову" Путину. Российские силовики за продолжение войны, ведь они понимают, что остановка боевых действий рано или поздно приведет их в трибунал.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

Больше новостей:

О персоне: Александр Стубб Кай-Еран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред