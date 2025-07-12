Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Неудачник": Стубб разнес провал "стратегического дурака" Путина в Украине

Алексей Тесля
12 июля 2025, 19:25
11
Ни одна из ключевых геополитических задач, которые ставил перед собой Кремль, не была достигнута.
Стубб, Зеленский, Путин
Александр Стубб прокомментировал неудачи РФ в войне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Что известно:

  • Стубб считает, что нападение РФ на Украину стало одной из крупнейших стратегических ошибок
  • Москва рассчитывала на то, что удастся лишить Украину суверенности
  • Путин проиграл на всех фронтах

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что нападение России на Украину стало одной из крупнейших стратегических и тактических ошибок в новейшей истории.

По словам Стубба, Россия полностью провалила реализацию своих целей, поставленных перед началом войны, пишет The Sydney Morning Herald.

видео дня

Он напомнил, что Москва рассчитывала на то, что удастся лишить Украину суверенности и повернуть ее в сторону нейтралитета. Вместо этого Украина не только удержалась, но и приблизилась к вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Кремль также надеялся дестабилизировать Североатлантический альянс, однако результат оказался противоположным — после вступления Финляндии граница России с НАТО значительно увеличилась. Кроме того, усилилось трансатлантическое сотрудничество, и западные страны начали существенно наращивать военные бюджеты — в некоторых случаях до 5% от ВВП.

Стубб подчеркнул, что Россия не смогла посеять раскол в Европейском Союзе — наоборот, ЕС проявляет беспрецедентную сплочённость. Таким образом, ни одна из ключевых геополитических задач, которые ставил перед собой Кремль, не была достигнута.

"Путин проиграл на всех фронтах", — заявил президент Финляндии, напомнив, что война длится уже третий год.

Он также отметил высокие потери российской армии: в 2025 году, по его словам, продвижение оккупантов составило всего 0,25% украинской территории, и за каждый километр, захваченный с начала года, Россия теряет в среднем 167 солдат.

Президент Финляндии резко охарактеризовал действия российского лидера, назвав Путина "военным неудачником" и "стратегическим дураком", добавив, что вряд ли тот осмелится проверять на прочность 5-ю статью Устава НАТО.

Ранее появился неожиданный сценарий бунта в РФ с "табакеркой в голову" Путину. Российские силовики за продолжение войны, ведь они понимают, что остановка боевых действий рано или поздно приведет их в трибунал.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

Больше новостей:

О персоне: Александр Стубб

Кай-Еран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин новости Финляндии война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Последнее предупреждение Трампа: что США будут делать с Россией

Последнее предупреждение Трампа: что США будут делать с Россией

19:30Мнения
Стамбульский формат переговоров с РФ себя исчерпал: важное заявление МИД

Стамбульский формат переговоров с РФ себя исчерпал: важное заявление МИД

18:28Украина
Отследили и уничтожили: ВСУ отомстили оккупантам за смерть годовалого ребенка

Отследили и уничтожили: ВСУ отомстили оккупантам за смерть годовалого ребенка

18:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Российскую путинистку-ведущую срочно госпитализировали

Российскую путинистку-ведущую срочно госпитализировали

Гороскоп на завтра 13 июля: Тельцам - особый подарок, Девам - истощение

Гороскоп на завтра 13 июля: Тельцам - особый подарок, Девам - истощение

Трамп может давить не на того: СМИ обнародовали сценарий мирного соглашения

Трамп может давить не на того: СМИ обнародовали сценарий мирного соглашения

Заживут лучше всех: кому из знаков зодиака повезет с финансами уже вот-вот

Заживут лучше всех: кому из знаков зодиака повезет с финансами уже вот-вот

"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

Последние новости

19:30

Последнее предупреждение Трампа: что США будут делать с Россией

19:25

"Неудачник": Стубб разнес провал "стратегического дурака" Путина в Украине

18:47

Для чего нужны две иглы в одном шприце: раскрыто неочевидное назначениеВидео

18:28

Стамбульский формат переговоров с РФ себя исчерпал: важное заявление МИД

18:00

Отследили и уничтожили: ВСУ отомстили оккупантам за смерть годовалого ребенка

У Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – СвитанУ Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – Свитан
17:45

Погибла молодая аптекарша и работник горсовета: детали о жертвах в ЧерновцахФото

17:37

Крышечки на кофе часто скрывают опасность: что обязательно нужно проверять

17:18

Война затянется до 2027 года: Тука удивил мрачным прогнозом

16:53

Подозрение Шабунину – пример равенства перед законом: военные и юристы встали на сторону правосудия

Реклама
16:31

Жизнь бросает вызов: 4 знака зодиака, которым будет нелегко в ближайшее время

16:30

"Никаких иллюзий": экономист сделал прогноз об одержимости РФ оружием и новой войнеВидео

16:24

"Пришло мое время". Александра Кучеренко рассказала правду о своей новой страсти

16:11

Загадочный гражданский борт в небе над Киевом: стал известен маршрут самолета

16:07

Трамп может давить не на того: СМИ обнародовали сценарий мирного соглашения

16:07

Телеведущий Грубич показал фото погибшей 17-летней дочери и сделал грустный пост

15:58

Орхидея будет красиво цвести снова и снова: какую одну простую вещь стоит сделать

15:47

Привет, новая мода: экс-Остапчука объявила войну нижнему белью и показала себя

15:17

Камалия показала, как изменились ее дочки: фото "до" и "после"

15:11

Даты рождения, излучающие магию: кого природа наделила особым шармом

15:10

"Не буду президентом 35 лет": Зеленский высмеял Путина и назвал его "убийцей"

Реклама
15:05

Убили украинцев и соврали: в России цинично прокомментировали ночную атаку

14:46

"Риторика изменилась, действия - нет": в FT описали тревожное отношение Трампа к Украине

14:37

Катя Кузнецова бросила своего бойфренда-россиянина и переехала из Украины

14:35

Звезда "Астерикс и Обеликс" погиб из-за нелепой случайности: детали трагедии

14:20

Китайский гороскоп на завтра 13 июля: Тиграм - неприятности, Лошадям - риск

14:15

Долетят до Урала: Свитан рассказал о перспективе производства ракет в Украине

14:09

Овощной бум в Украине: популярный компонент салата резко упал в цене на 14%

13:44

Что не так на картинке: только "гений головоломок" найдет ошибку за 9 секунд

13:38

Почему не цветет герань: ошибки, мешающие бутонам раскрыться

13:10

Взрослая дочь Тома Круза показала пирсинг в необычном месте

12:42

Допрос на границе: СМИ заявили о задержании украинцев-беглецов от мобилизации

12:32

Супериллюзия: найдите спрятавшегося кота среди множества сов за 5 секунд

12:24

Куда девать воду, которой мыли покойника: священник ответилВидео

11:59

Три шага и война будет завершена: в МИД Украины вышли с заявлением

11:47

Леся Никитюк показала тело через месяц после родов

11:37

Удар РФ повредил один из лучших универов страны: горькие детали удара по ЛьвовуФото

11:33

Сотни дальнобойных средств усилят ПВО Украины: в Германии назвали сроки

11:26

"Российская армия будет бежать": война завершится только при одном условии - СвитанВидео

11:11

Почему 13 июля нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

10:53

Рождена в любви: Катя Кузнецова в одной юбке поздравила себя с днем рождения

Реклама
10:31

Был единственным путем РФ: МиГ уничтожил последний мост россиян на важном направлении

10:10

РФ разрушила студию в Киеве, в которой Дорофеева и Позитив сняли клип

09:50

"Было очень много взрывов, посрывало стены подъезда": львовяне рассказали о ночной атакеФотоВидео

09:26

Гороскоп Таро на завтра 13 июля: Девам - новое начало, Стрельцам - везение

09:21

Уже не безопасный город: в Черновцах двое погибших и 14 раненых из-за атаки РФ

09:21

Какие собаки станут для человека верными друзьями: топ-7 пород

09:01

Сальма Хайек удивила седой головой в свой публичный выход

08:10

Трамп анонсировал "мощное высказывание" по РФ: о чем будет говоритьмнение

08:09

РФ массированно атаковала Украину, есть разрушения домов, пожары и погибшие: все деталиФото

07:10

Чем отличаются две пары молодоженов: 3 отличия надо найти за 29 секунд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять