Россию ждет переворот: альтернатива переговоров может остановить Путина и Россию

Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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Запад может ошибиться в своих намерениях остановить Путина / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Последние месяцы в западных странах активно рассматривают варианты окончания войны не на поле боя, а в дипломатической плоскости, путем переговоров. Однако эта стратегия вряд ли станет победной.

Об этом в интервью Главреду рассказал бывший депутат Госдумы, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, главное событие, которое должно произойти в стране-агрессоре России - это переворот элит, но Запад взял курс на другой путь достижения мира.

"Например, глава европейской дипломатии Боррель считает, что надо снять все ограничения на удары западным оружием в глубину России, чтобы Путин сел за стол переговоров. Но, на мой взгляд, переговоры с Путиным в нынешних условиях невозможны. Мир может допустить глобальную ошибку, похожую на ту, которая привела к событиям 1939 года. Тогда весь мир - политики, правительства, дипломаты, разведчики - потеряли. Извините, они довели мир до мировой войны, когда пытались утихомирить Гитлера. Тогда была огромная ошибка, только Черчилль оказался кремнем", - говорит оппозиционер.

Он добавил, что призыв к переговорам с диктатором Путиным не только легитимизирует его как политическую фигуру, но и дает ему козырную возможность сказать: "Я победил в войне весь мир, вот пример того, что сдаваться не нужно, как и прекращать преступления, или убийства людей".

Смотрите видео о том, почему Западу стоит работать над переворотом элит в России:

Это создаст и дополнительную угрозу для других стран, ведь с Путина могут взять пример Китай, Северная Корея, или другие диктаторские режимы в Африке и Азии. Ведь уже сейчас эти страны считают, что надо иметь ядерное оружие, не жалеть жизни людей и ставить мир на колени, путем шантажа.

Именно поэтому Гудков считает, что значительно эффективнее, чем переговоры, может быть путь раскола элит России, который подогревается межклановой борьбой. Именно это, по мнению оппозиционера, будет хорошим фоном обострения противоречий внутри российского общества.

"Вот что говорят по поводу смены власти в России в мире? Никто не имеет плана и серьезного понимания того, что делать с Россией и Путиным. Мир не понимает, чем должна закончиться война. Переговоры - хорошая демократическая привычка. Но говорить с дикарем, который имеет менталитет того, кто только вчера с пальмы слез - это наивные мечты. Путин понимает только язык силы", - добавил он.

Вопрос смены власти в России не менее важен, чем победа Украины в войне. Это должна быть совместная работа вместе с Украиной. Возможно, даже в долгосрочной перспективе смена власти в Кремле должна быть первой целью. Потому что Путин в Кремле - это источник мировой войны. Пока Путин в Кремле, угроза ядерного апокалипсиса никуда не денется. Ситуация будет только усиливаться.

Поэтому Гудков предполагает, что миру на самом деле нужно не ядерное сдерживание РФ, а смена власти в Кремле. И меры, которые включают помощь россиянам в осознании необходимости этого будет запуском процесса. Однако пока этого нет. Именно поэтому Путин все еще чувствует себя гораздо спокойнее, чем мог бы.

Кто такой Геннадий Гудков Геннадий Владимирович Гудков - российский предприниматель, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке. Председатель Центрального комитета Народной партии Российской Федерации (2004-2007), депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвертого, пятого и шестого созывов (2001-2012), заместитель председателя комитета ГД по безопасности, пишет Википедия.

Возможность переговоров с Путиным - что известно

Напомним, Украина делает все, чтобы укрепить свои переговорные позиции. В частности украинские военные наступают в Курской области. Это не только позволит защитить наших людей, но и заставит Путина думать, что без мира на условиях Украины ему будет только хуже.

Ранее сообщалось, что сейчас переговоры между Украиной и Россией невозможны в ближайшей перспективе, ведь отсутствует предмет подобных переговоров. Все потому, что российский диктатор Владимир Путин отказался от любых переговоров с так называемыми "киевскими террористами".

Накануне также сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин исключает любые мирные переговоры из-за того, что начатая им война против Украины получила продолжение на территории РФ.

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