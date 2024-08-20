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Путин обиделся: в Кремле сделали заявление о мирных переговорах

Алёна Воронина
20 августа 2024, 08:36
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У диктатора РФ считают невозможным проводить переговоры после того, как начатая Россией война против Украины перешла на территорию РФ.
Путин, Курск
В Кремле сделали заявление о мирных переговорах/ коллаж: Главред, фото: скрин, google.com.ua

Российский диктатор Владимир Путин исключает любые мирные переговоры из-за того, что начатая им война против Украины получила продолжение на территории РФ. Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, слова которого цитируют AFP и российские СМИ.

"На нынешнем этапе, учитывая эту эскападу, мы говорить не будем", - сказал он.

Ушаков сказал, якобы вступление в переговорный процесс сейчас "абсолютно неуместно". При этом он отметил, что то, состоятся ли переговоры в будущем, "зависит от ситуации на поле боя, в том числе в Курской области".

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Подобное заявление в понедельник сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого цитировали российские пропагандистские медиа.

"Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападение, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах не может быть речи", - сказал Лавров.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ контролируют почти 100 населенных пунктов в Курской области. Президент назвал операцию в Курской области самой большой инвестицией в процесс освобождения украинцев из российского плена.

Также Зеленский отметил, что операции под Курском не было бы, если бы Запад сделал для Украины одну вещь. Президент оценил продвижение ВСУ в Курской области и назвал важную причину, почему не рассказывал Западу о подготовке к операции.

Ранее в The Times отметили, Путин получил ультиматум, ВСУ уйдут из Курской области только при одном условии. У Сил обороны Украины в Курской области есть ряд преимуществ, и они могут отказаться уходить с территории агрессора России, считают британские журналисты.

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