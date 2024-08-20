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Армия РФ прорывается в Донецкой и Луганской областях: в ISW раскрыли угрозы

Юлия Закрепа
20 августа 2024, 07:37
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В России заявили, что войска РФ продвинулись в районе Табаевки, Песчаного и Макеевки - аналитики ISW раскрыли правду.
Армия РФ прорывается в Донецкой и Луганской областях: в ISW раскрыли угрозы
Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstate

Аналитики Института изучения войны сообщили, что страна-агрессор Россия продолжает свои попытки оккупировать новые территории Украины. Последние геолокационные кадры фиксируют продвижение россиян в Донецкой и Луганской областях.

Геолокационные кадры от 18 и 19 августа указывают, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад от Новоселовского (юго-восток от Купянска) и на юго-запад от Андреевки (на запад от Сватово), говорится в отчете ISW.

Российские военкоры утверждали, что войска РФ также продвинулись в районе Табаевки, Песчаного и Макеевки, но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

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Армия РФ прорывается в Донецкой и Луганской областях: в ISW раскрыли угрозы
Что происходит на Луганщине / карта: ISW

Ситуация в Донецкой области

Минобороны РФ 19 августа заявило, что российские войска захватили железнодорожную станцию Выемка, к юго-востоку от Выемки (юго-восток от Северска). По заявлению российского военкора, россияне также продвинулись на восток от железнодорожной станции, хотя ISW не наблюдал визуальных свидетельств недавних российских наступлений в этих районах.

Один из российских военкоров заявил, что войска РФ захватили и зачистили укрепления ВСУ к востоку от Октябрьского в восточной части Часового Яра, однако ISW не видел визуальных доказательств этого заявления.

Армия РФ прорывается в Донецкой и Луганской областях: в ISW раскрыли угрозы
Россияне продвигаются в Донецкой области / карта: ISW

Несколько военкоров РФ дополнительно заявили, что россияне захватили весь Нью-Йорк и зачищают позиции в северной части населенного пункта. Также были заявления о том, что войска РФ продвинулись в южную часть Нелиповки и укрепляют новые позиции в населенном пункте.

Однако ISW пока не наблюдал визуального подтверждения ни одного из этих заявлений, а также до сих пор не имеет визуальных доказательств того, что российские силы контролируют весь Нью-Йорк.

Армия РФ прорывается в Донецкой и Луганской областях: в ISW раскрыли угрозы
Чей Нью-Йорк / карта: ISW

В понедельник, 19 августа, российские войска продолжили наступательные действия к западу от Донецка, но не достигли никаких подтвержденных успехов. В частности, речь идет о наступлении в районе Красногоровки и Георгиевки.

В то же время, геолокационные кадры от 17 июля указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись в северо-западной части Павловки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что ситуация на Покровском направлении ухудшается. Генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко заявил, что на ситуация на фронте в Украине ухудшается и требует изменения подхода. Сейчас РФ сосредоточились на продвижении в сторону трассы Константиновка - Покровск.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ контролируют почти 100 населенных пунктов в Курской области. В целом Украина контролирует уже более 1250 квадратных километров в Курской области. Эта операция стала крупнейшей инвестицией Украины.

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