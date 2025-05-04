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"Сердце прихватило": Тышкевич раскрыла возмутительную выходку предательницы Байрак

Анна Подгорная
4 мая 2025, 13:26
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Екатерина Тышкевич рассказала, как режиссер подставила ее и другую украинскую актрису.
Оксана Байрак, Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич рассказала про предательство Оксаны Байрак / instagram.com/ksanabayrak, instagram.com/kateryna__tyshkevych

Кратко:

  • Оксана Байрак поддержала рф во время полномасштабной войны
  • Свои работы с украинскими актерами режиссерка-предательница возит туда для показа

Режиссер украинского происхождения Оксана Байрак ("Женская интуиция", "Аврора", "Ничто не случается дважды") полномасштабную войну встретила в Одессе, но жестокость и кровожадность страны-агрессора не выбила из ее головы пропагандистские нарративы про "братские народы", ностальгию по Советскому Союзу и патологическую тягу пресмыкаться перед рф и всем, что с ней связано.

Несколько раз Байрак покидала Украину и посещала страну на болотах, где продолжала публично общаться с артистами-пропагандистами, которые поддерживают войну в Украине. Из-за позиции режиссера ее в Украине вычеркнули из своей жизни многие актеры, которые ранее снимались у нее.

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К примеру, актриса Екатерина Тышкевич (снималась в таких проектах Байрак, как "Летний снег", "Ничто не случается дважды"). Артистка с четкой проукраинской позицией оборвала связи с Байрак еще в начале полномасштабной войны. Однако это не помешало Оксане продать киноработы, где снималась Тышкевич, для демонстрации по телевидению в стране-оккупанте. Подобное предательство шокировало Екатерину до глубины души.

"Последний мой проект был еще до начала полномасштабного вторжения. Это была четырехсерийка "Птичка в клетке", кажется, так называлась. Параллельно я снималась у Байрак в главной роли в фильме "3+3?". Кстати, буквально несколько месяцев назад он вышел, но не у нас – в России", - поделилась она в беседе с Oboz.ua.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк в сериале Ничто не случается дважды
Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк в сериале Ничто не случается дважды / kino-teatr.ru

Тышкевич также рассказала, что связалась с Дарьей Трегубовой, другой украинской артисткой, которая снималась в этом фильме, чтобы поделиться своими эмоциями от этой неприятной новости. Но у той оказался более философский взгляд на происходящее - Оксана Байрак сама себя "закапывает", продвигая в стране-агрессоре фильмы с участием патриотичных украинских артистов.

"Я была очень удивлена, когда об этом узнала. Показ состоялся на Первом канале. Написала Даше Трегубовой, которая тоже играла в этой картине, потому что сердце прихватило от возмущения. А Даша отписала, что на это можно посмотреть и с другой стороны, мол, там прекрасно знают о нашей позиции, поэтому это им надо волноваться, что дают эфир сознательных украинцев", - рассказала Екатерина Тышкевич.

Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич рассказала про предательство Оксаны Байрак / instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Кто такая Екатерина Тышкевич?

Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

Кто такая Оксана Байрак

Оксана Байрак - кинорежиссёр, сценарист, актриса, продюсер, телеведущая и автор-исполнитель. В войне России против Украины, украинка Байрак встала на сторону России.

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