Украинская красавица Екатерина Тышкевич: "На московских актеров ставили наши продюсеры"

"Украинская Моника Белуччи" рассказала о том, как обращалась к российским коллегам и о том, что для нее недопустимо во время войны.

https://glavred.info/starnews/ukrajinska-krasunya-katerina-tishkevich-na-moskovskih-aktoriv-stavili-nashi-prodyuseri-10642979.html Ссылка скопирована

Екатерина Тышкевич рассказала о своей жизни, планах на будущее и о собственном видении профессии / Коллаж Главред

Украинская красавица, телеведущая и звезда, которая снималась во многих мелодрамах, сериалах и кинопроектах, та, которая в прошлом году перепугала своих поклонников тяжелой болезнью и фото с больничной койки Екатерина Тышкевич, рассказала о том, как снималась с российскими актерами и о чем просила их в первые дни войны.

Актриса в интервью Главреду рассказала о том, что недопустимо во времена войны, и с кем она больше никогда в жизни не станет в кадр, а также какие имеет мечты и планы на будущее.

Екатерина Тышкевич / Фото предоставлены лично

видео дня

Как ваше здоровье, Екатерина? Мы все сильно переволновались за вас в конце 2023 года. Есть ли у вас прогресс в лечении хронической головной боли?

Я продолжаю лечение до сих пор. Десять лет хронической головной боли, вылечить сложно, как и любое серьезное хроническое заболевание.

Но одной клинике Киева уже удалось достичь прекрасного устойчивого результата.

Это первый центр, где мне не говорили о психосоматике, а назвали четкие механизмы в теле, которые вызывают эти боли.

Сейчас работаем над восстановлением функции нервов и надеюсь, сможем совсем меня излечить, уже очень скоро. Безгранично благодарна всем за поддержку, и что ждете меня на экранах.

Екатерина Тышкевич / Фото предоставлены лично

Екатерина, какие у вас творческие планы на следующий год? Есть ли роль или проект, о котором вы мечтаете?

Я наконец лучше себя чувствую, поэтому готова ходить на пробы в новые проекты. Очень соскучилась по съемочной площадке, поэтому буду рада любому интересному предложению и, не важно, будет это комедия или мелодрама. Особенно хочется сыграть новую яркую антагонистку, в таких ролях обычно гораздо больше палитра красок, которые можно использовать.

У каждой профессии есть свои задачи и вызовы на время войны. Что можно считать вызовом в профессии артиста? Что можно считать миссией украинского актера?

Задача актера в спектакле или в кино, сыграть так, чтобы зритель ушел уже ДРУГИМ, после просмотра. Зацепить струны души, вызвать желание к самоанализу в собственной жизни, подтолкнуть переосмыслить что-то важное или вдохновить на что-то прекрасное. Во время войны, это становится еще более ответственной миссией.

Наш зритель - это украинцы, которые сейчас очень уязвимы, часто ментально раздавлены, потерянные и с разбитыми сердцами.

Работа с такими людьми, должна проходить еще тоньше, осторожнее и в чем-то активнее, потому что заставить смеяться тех, кто в печали, всегда сложнее и, конечно, это гораздо более энергозатратно для самого актера.

Екатерина Тышкевич / Фото предоставлены лично

Как вы думаете, те актеры из РФ, которые снимались здесь до войны, а потом поддержали террориста Путина, на самом деле верят в нарративы, которые распространяет росТВ? Или просто играют свои роли? Тот самый Батырев, который много бывал в Украине и точно видел, что нет никаких нацистов... Что бы вы ему сказали, если бы увидели его лично?

Те из них, которые часто снимались здесь, конечно же не верят. И это самое страшное. На московских актеров делали ставки наши продюсеры, им платили гонорары, порой в 5 раз больше, чем наши. Их райдеры были гораздо шире и каналы соглашались на все условия. Батырева это касается в первую очередь - он снимался здесь безвылазно больше пяти лет. И конечно, когда началось полномасштабное вторжение, он был первым, к кому я обратилась, чтобы попросить огласки.

Тогда мы все были наивны, что там просто "не в курсе", какой ужас происходит. Он мне не ответил. А через пару дней выложил пост с георгиевской лентой.

Екатерина Тышкевич о Батыреве / Фото предоставлены лично

Думаю, что если бы мы увиделись, он бы оправдывался, что переживал за сына, что боялся его потерять и поэтому повел себя именно так. Он сделал свой выбор, который мне трудно понять.

Знаю только, что я никогда не встану в один кадр ни с ним, ни с Байрак.

Публичность во время войны и соцсети: что бы Екатерина Тышкевич никогда не опубликовала в социальной сети?

Интересный вопрос ... Я сильно против инфоциганства и любой продажи воздуха. Сейчас соцсети переполнены этим. Настоящие специалисты часто страдают синдромом самозванца, в то время как любители, уже зовут себя профессионалами и продают курсы. Пожалуй, денежной медитации, вы у меня на странице не увидите никогда.

Екатерина Тышкевич - украинская Моника Белуччи / Фото предоставлены лично

Думали ли вы когда-то, сменить профессию?

Да, думала. Но потом поняла, что просто хочу осваивать вторую. Психология очень причастна к моей основной профессии и если получить образование, она поможет в актерстве также.

Конечно, сейчас это звучит попсово - "хочу быть психологом", но дело в том, что реально крутых профи по когнитивно-поведенческой терапии - очень мало. А нам ой как нужны такие специалисты. Это направление решает многие проблемы, с которыми уже столкнулись, и будет сталкиваться общество после окончания войны.

Что вас расслабляет и снимает стресс после очередной ужасной ночи, устроенной РФ? Книга? Фильм? Вкусная еда?

Книги после таких ночей читаются с трудом. А вот залипнуть в сериал, вместе с Валиком (Валентин Томусяк - муж актрисы - авт.) и пиццей, это очень помогает отключиться от нашего настоящего. Но, надолго убегать не стоит. Качественно проживать жизнь в этой реальности, бывает трудно, но мы должны.

Кто такая Екатерина Тышкевич? Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред