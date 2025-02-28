Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Украинская красавица Екатерина Тышкевич: "На московских актеров ставили наши продюсеры"

Алена Кюпели
28 февраля 2025, 14:57обновлено 28 февраля, 16:09
168
"Украинская Моника Белуччи" рассказала о том, как обращалась к российским коллегам и о том, что для нее недопустимо во время войны.
Екатерина Тышкевич рассказала о своей жизни, планах на будущее и о собственном видении профессии
Екатерина Тышкевич рассказала о своей жизни, планах на будущее и о собственном видении профессии / Коллаж Главред

Украинская красавица, телеведущая и звезда, которая снималась во многих мелодрамах, сериалах и кинопроектах, та, которая в прошлом году перепугала своих поклонников тяжелой болезнью и фото с больничной койки Екатерина Тышкевич, рассказала о том, как снималась с российскими актерами и о чем просила их в первые дни войны.

Актриса в интервью Главреду рассказала о том, что недопустимо во времена войны, и с кем она больше никогда в жизни не станет в кадр, а также какие имеет мечты и планы на будущее.

Катерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич / Фото предоставлены лично

видео дня

Как ваше здоровье, Екатерина? Мы все сильно переволновались за вас в конце 2023 года. Есть ли у вас прогресс в лечении хронической головной боли?

Я продолжаю лечение до сих пор. Десять лет хронической головной боли, вылечить сложно, как и любое серьезное хроническое заболевание.

Но одной клинике Киева уже удалось достичь прекрасного устойчивого результата.

Это первый центр, где мне не говорили о психосоматике, а назвали четкие механизмы в теле, которые вызывают эти боли.

Сейчас работаем над восстановлением функции нервов и надеюсь, сможем совсем меня излечить, уже очень скоро. Безгранично благодарна всем за поддержку, и что ждете меня на экранах.

Катерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич / Фото предоставлены лично

Екатерина, какие у вас творческие планы на следующий год? Есть ли роль или проект, о котором вы мечтаете?

Я наконец лучше себя чувствую, поэтому готова ходить на пробы в новые проекты. Очень соскучилась по съемочной площадке, поэтому буду рада любому интересному предложению и, не важно, будет это комедия или мелодрама. Особенно хочется сыграть новую яркую антагонистку, в таких ролях обычно гораздо больше палитра красок, которые можно использовать.

У каждой профессии есть свои задачи и вызовы на время войны. Что можно считать вызовом в профессии артиста? Что можно считать миссией украинского актера?

Задача актера в спектакле или в кино, сыграть так, чтобы зритель ушел уже ДРУГИМ, после просмотра. Зацепить струны души, вызвать желание к самоанализу в собственной жизни, подтолкнуть переосмыслить что-то важное или вдохновить на что-то прекрасное. Во время войны, это становится еще более ответственной миссией.

Наш зритель - это украинцы, которые сейчас очень уязвимы, часто ментально раздавлены, потерянные и с разбитыми сердцами.

Работа с такими людьми, должна проходить еще тоньше, осторожнее и в чем-то активнее, потому что заставить смеяться тех, кто в печали, всегда сложнее и, конечно, это гораздо более энергозатратно для самого актера.

Катерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич / Фото предоставлены лично

Как вы думаете, те актеры из РФ, которые снимались здесь до войны, а потом поддержали террориста Путина, на самом деле верят в нарративы, которые распространяет росТВ? Или просто играют свои роли? Тот самый Батырев, который много бывал в Украине и точно видел, что нет никаких нацистов... Что бы вы ему сказали, если бы увидели его лично?

Те из них, которые часто снимались здесь, конечно же не верят. И это самое страшное. На московских актеров делали ставки наши продюсеры, им платили гонорары, порой в 5 раз больше, чем наши. Их райдеры были гораздо шире и каналы соглашались на все условия. Батырева это касается в первую очередь - он снимался здесь безвылазно больше пяти лет. И конечно, когда началось полномасштабное вторжение, он был первым, к кому я обратилась, чтобы попросить огласки.

Тогда мы все были наивны, что там просто "не в курсе", какой ужас происходит. Он мне не ответил. А через пару дней выложил пост с георгиевской лентой.

Екатерина Тышкевич о Батыреве
Екатерина Тышкевич о Батыреве / Фото предоставлены лично

Думаю, что если бы мы увиделись, он бы оправдывался, что переживал за сына, что боялся его потерять и поэтому повел себя именно так. Он сделал свой выбор, который мне трудно понять.

Знаю только, что я никогда не встану в один кадр ни с ним, ни с Байрак.

Публичность во время войны и соцсети: что бы Екатерина Тышкевич никогда не опубликовала в социальной сети?

Интересный вопрос ... Я сильно против инфоциганства и любой продажи воздуха. Сейчас соцсети переполнены этим. Настоящие специалисты часто страдают синдромом самозванца, в то время как любители, уже зовут себя профессионалами и продают курсы. Пожалуй, денежной медитации, вы у меня на странице не увидите никогда.

Екатерина Тышкевич - украинская Моника Белуччи
Екатерина Тышкевич - украинская Моника Белуччи / Фото предоставлены лично

Думали ли вы когда-то, сменить профессию?

Да, думала. Но потом поняла, что просто хочу осваивать вторую. Психология очень причастна к моей основной профессии и если получить образование, она поможет в актерстве также.

Конечно, сейчас это звучит попсово - "хочу быть психологом", но дело в том, что реально крутых профи по когнитивно-поведенческой терапии - очень мало. А нам ой как нужны такие специалисты. Это направление решает многие проблемы, с которыми уже столкнулись, и будет сталкиваться общество после окончания войны.

Что вас расслабляет и снимает стресс после очередной ужасной ночи, устроенной РФ? Книга? Фильм? Вкусная еда?

Книги после таких ночей читаются с трудом. А вот залипнуть в сериал, вместе с Валиком (Валентин Томусяк - муж актрисы - авт.) и пиццей, это очень помогает отключиться от нашего настоящего. Но, надолго убегать не стоит. Качественно проживать жизнь в этой реальности, бывает трудно, но мы должны.

Кто такая Екатерина Тышкевич?

Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Гарантии безопасности от США могут быть скрыты в тексте соглашения – Стефанчук

Гарантии безопасности от США могут быть скрыты в тексте соглашения – Стефанчук

16:00Украина
Армия КНДР штурмует волнами по 50 человек, ВСУ адаптировались к этой тактике - военный

Армия КНДР штурмует волнами по 50 человек, ВСУ адаптировались к этой тактике - военный

15:33Фронт
Сожгли технику РФ дотла: ВСУ взорвали бронеколонну россиян на востоке

Сожгли технику РФ дотла: ВСУ взорвали бронеколонну россиян на востоке

14:48Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Самое мистическое новолуние 2025: гороскоп Таро на две недели 28 февраля - 14 марта

Самое мистическое новолуние 2025: гороскоп Таро на две недели 28 февраля - 14 марта

Хитрые европейцы всегда ставят бутылки с водой возле дома: в чем причина

Хитрые европейцы всегда ставят бутылки с водой возле дома: в чем причина

"Мы с Настей закончили": Потап дал новое интервью не в Украине

"Мы с Настей закончили": Потап дал новое интервью не в Украине

Впервые за 4 года: в Украине рекордно подешевел популярный овощ

Впервые за 4 года: в Украине рекордно подешевел популярный овощ

Важное решение по Украине: известны новые детали переговоров Эрдогана с Лавровым

Важное решение по Украине: известны новые детали переговоров Эрдогана с Лавровым

Последние новости

16:00

Галкин показал дочь Лизу с черными волосами

16:00

Гарантии безопасности от США могут быть скрыты в тексте соглашения – Стефанчук

15:33

Армия КНДР штурмует волнами по 50 человек, ВСУ адаптировались к этой тактике - военный

15:33

Можно ли дарить на день рождения часы: ответ священникаВидео

15:31

Урожай на миллион: эксперты раскрыли самые эффективные способы посадки картофеля

Недра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – РозумныйНедра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – Розумный
15:08

Контрудары ВСУ заставляют отступать: воины оттеснили врага возле важного города

14:57

Украинская красавица Екатерина Тышкевич: "На московских актеров ставили наши продюсеры"

14:48

Сожгли технику РФ дотла: ВСУ взорвали бронеколонну россиян на востокеВидео

14:25

"Прорыв" россиянами границы в Сумской области: в ЦПД объяснили, что происходит

Реклама
14:12

Мало кто догадывается: что означает буква "Е" на экране телефона

14:11

"Это немыслимо": Орбан истерит из-за планов вступления Украины в ЕС

14:07

Мускулистый Цымбалюк взбудоражил поклонниц: смелые фото

14:04

Полиция ужесточает контроль: за какое нарушение вводят новые штрафы до 40 тыс грн

14:01

Гороскоп на завтра 1 марта: Девам - обогащение, Рыбам - осуществление мечты

13:40

1 марта: какой церковный праздник, день ангела и почему нельзя стирать

13:36

Мощные взрывы и яркая детонация: уничтожен склад термобарических боеприпасов РФВидео

13:34

Загадка, которая "сломает мозг": надо правильно посчитать дни

13:02

Большинство совершает ошибку: где не стоит крепить держатель для телефона в авто

12:56

Индексация пенсий в 2025 году: какие пенсионеры останутся без доплат в марте

12:56

"Эта песня выиграет": Потап поддержал скандального участника Евровидения 2025

Реклама
12:54

Правительство закрыло систему "Шлях" для водителей, перевозящих гумгрузы

12:44

Украину накроет атмосферный фронт: в каких областях будут снег и дождь

12:10

Что сажать первым на огороде: главные советы для дачниковВидео

11:59

Производитель ракет ПВО NASAMS создает компанию в Украине - Euractiv

11:56

"Это наследие, которое я с любовью оставляю будущим поколениям": Михаил Поплавский презентовал более 60 своих книгВидео пресс-релиз

11:51

Трамп и Зеленский сегодня встретятся в Белом доме: в ОП раскрыли детали визита

11:28

"Я понял, что мы теряем": Комаров вышел на связь на фоне слухов о разводе

11:19

В ЦПД объяснили, в чем план Трампа в отношении России и причем тут Китай

11:11

Получится вкусным и наваристым: в какой последовательности класть овощи в борщ

11:06

"Путина заманивают в ловушку": Подоляк уверен, что США стремятся "дожать Россию"

10:58

Будут снег, дождь и туман: в Украине резко изменится погода

10:36

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Быкам - разочарования, Собакам - ссоры

10:30

РФ запустила по Украине более 200 дронов: пострадали четыре области

10:26

Сколько воды расходует посудомоечная машина: неожиданная цифра

10:24

Алсу застукали в объятиях женатого мужчины в лесу

10:18

РФ не собирается идти на территориальные уступки: в ISW раскрыли замысел Путина

10:09

"Не присутствует": предательница Королева заговорила о расставании с мужем

09:56

"Вынужденный шаг": в Минкульте пообещали возобновить выезд деятелей культуры

09:51

Игорь Коломойский будет продолжать обжалование национализации "ПриватБанка", - адвокат

09:39

Мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине: как она повлияет на здоровье

Реклама
09:30

Плесень и неприятный запах быстро исчезнут: как стирать шторки для душа

09:29

Весна начнется вовремя: какой будет погода в Украине в марте 2025

09:18

Леся Никитюк скрыла фигуру и впервые прокомментировала слухи о беременности

09:17

"Мы с Настей закончили": Потап дал новое интервью не в Украине

08:41

Почему раньше таксисты возили в авто кусок картона: интересная хитрость

08:39

На фронте погиб брат Романа Ратушного

08:21

Настя Каменских удивила новой фотографией в машине

08:10

Как Макрон публично опроверг Трампа в присутствии Трампамнение

08:00

В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения: где не будет света

07:35

Соглашение по полезным ископаемым с Киевом готово к подписанию - глава Минфина США

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять