Украинская красавица Екатерина Тышкевич: "На московских актеров ставили наши продюсеры"

Украинская красавица, телеведущая и звезда, которая снималась во многих мелодрамах, сериалах и кинопроектах, та, которая в прошлом году перепугала своих поклонников тяжелой болезнью и фото с больничной койки Екатерина Тышкевич, рассказала о том, как снималась с российскими актерами и о чем просила их в первые дни войны.
Актриса в интервью Главреду рассказала о том, что недопустимо во времена войны, и с кем она больше никогда в жизни не станет в кадр, а также какие имеет мечты и планы на будущее.
Как ваше здоровье, Екатерина? Мы все сильно переволновались за вас в конце 2023 года. Есть ли у вас прогресс в лечении хронической головной боли?
Я продолжаю лечение до сих пор. Десять лет хронической головной боли, вылечить сложно, как и любое серьезное хроническое заболевание.
Но одной клинике Киева уже удалось достичь прекрасного устойчивого результата.
Это первый центр, где мне не говорили о психосоматике, а назвали четкие механизмы в теле, которые вызывают эти боли.
Сейчас работаем над восстановлением функции нервов и надеюсь, сможем совсем меня излечить, уже очень скоро. Безгранично благодарна всем за поддержку, и что ждете меня на экранах.
Екатерина, какие у вас творческие планы на следующий год? Есть ли роль или проект, о котором вы мечтаете?
Я наконец лучше себя чувствую, поэтому готова ходить на пробы в новые проекты. Очень соскучилась по съемочной площадке, поэтому буду рада любому интересному предложению и, не важно, будет это комедия или мелодрама. Особенно хочется сыграть новую яркую антагонистку, в таких ролях обычно гораздо больше палитра красок, которые можно использовать.
У каждой профессии есть свои задачи и вызовы на время войны. Что можно считать вызовом в профессии артиста? Что можно считать миссией украинского актера?
Задача актера в спектакле или в кино, сыграть так, чтобы зритель ушел уже ДРУГИМ, после просмотра. Зацепить струны души, вызвать желание к самоанализу в собственной жизни, подтолкнуть переосмыслить что-то важное или вдохновить на что-то прекрасное. Во время войны, это становится еще более ответственной миссией.
Наш зритель - это украинцы, которые сейчас очень уязвимы, часто ментально раздавлены, потерянные и с разбитыми сердцами.
Работа с такими людьми, должна проходить еще тоньше, осторожнее и в чем-то активнее, потому что заставить смеяться тех, кто в печали, всегда сложнее и, конечно, это гораздо более энергозатратно для самого актера.
Как вы думаете, те актеры из РФ, которые снимались здесь до войны, а потом поддержали террориста Путина, на самом деле верят в нарративы, которые распространяет росТВ? Или просто играют свои роли? Тот самый Батырев, который много бывал в Украине и точно видел, что нет никаких нацистов... Что бы вы ему сказали, если бы увидели его лично?
Те из них, которые часто снимались здесь, конечно же не верят. И это самое страшное. На московских актеров делали ставки наши продюсеры, им платили гонорары, порой в 5 раз больше, чем наши. Их райдеры были гораздо шире и каналы соглашались на все условия. Батырева это касается в первую очередь - он снимался здесь безвылазно больше пяти лет. И конечно, когда началось полномасштабное вторжение, он был первым, к кому я обратилась, чтобы попросить огласки.
Тогда мы все были наивны, что там просто "не в курсе", какой ужас происходит. Он мне не ответил. А через пару дней выложил пост с георгиевской лентой.
Думаю, что если бы мы увиделись, он бы оправдывался, что переживал за сына, что боялся его потерять и поэтому повел себя именно так. Он сделал свой выбор, который мне трудно понять.
Знаю только, что я никогда не встану в один кадр ни с ним, ни с Байрак.
Публичность во время войны и соцсети: что бы Екатерина Тышкевич никогда не опубликовала в социальной сети?
Интересный вопрос ... Я сильно против инфоциганства и любой продажи воздуха. Сейчас соцсети переполнены этим. Настоящие специалисты часто страдают синдромом самозванца, в то время как любители, уже зовут себя профессионалами и продают курсы. Пожалуй, денежной медитации, вы у меня на странице не увидите никогда.
Думали ли вы когда-то, сменить профессию?
Да, думала. Но потом поняла, что просто хочу осваивать вторую. Психология очень причастна к моей основной профессии и если получить образование, она поможет в актерстве также.
Конечно, сейчас это звучит попсово - "хочу быть психологом", но дело в том, что реально крутых профи по когнитивно-поведенческой терапии - очень мало. А нам ой как нужны такие специалисты. Это направление решает многие проблемы, с которыми уже столкнулись, и будет сталкиваться общество после окончания войны.
Что вас расслабляет и снимает стресс после очередной ужасной ночи, устроенной РФ? Книга? Фильм? Вкусная еда?
Книги после таких ночей читаются с трудом. А вот залипнуть в сериал, вместе с Валиком (Валентин Томусяк - муж актрисы - авт.) и пиццей, это очень помогает отключиться от нашего настоящего. Но, надолго убегать не стоит. Качественно проживать жизнь в этой реальности, бывает трудно, но мы должны.
Кто такая Екатерина Тышкевич?
Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.
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