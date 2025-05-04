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Как отстирать сильно грязные белые носки: давно забытый, но очень хороший способ

Андрей Ганчук
4 мая 2025, 13:49
539
Если вы не знаете, можно ли удалить пятна грязи с белых носков, можете попробовать простой способ, для которого не понадобятся дорогие средства.
носки
Как отстирать застарелые пятна от грязи без особых проблем / Скриншот YouTube

Что интересного в материале:

  • Носки можно отбелить простым и легким способом
  • Носки вновь должны стать белоснежными

Каждая хозяйка знает, насколько непросто стирать белые вещи. Чтобы их отбелить, нужно приложить значительные усилия или пользоваться недешевыми средствами, которые далеко не всегда помогают. Поэтому возникает вопрос, как отстирать въевшуюся грязь на белых носках. Мы расскажем вам об одном из способов из Интернета.

Автор YouTube-канала Натали Лищинская показала, как можно отбелить носки без особых проблем, и что нужно для этого сделать.

Как отбелить белые носки от въевшейся грязи в домашних условиях, быстро и эффективно

Делаем раствор

Кипятим воду в кастрюле, после чего добавляем туда 1 ложку соды, 2 ложки уксуса, 1 ложку соли, а также 1 ложку любого моющего средства. Все тщательно перемешиваем.

Оставляем носки в растворе на 2 часа

Далее кладем носки в раствор и оставляем постоять на 2 часа, чтобы грязь вступила во взаимодействие с раствором.

Простирываем носки

После того, как прошло 2 часа, носки нужно немного потереть, прополоскать, и они снова станут белоснежными, обещает автор.

Смотрите видео, как быстро и просто отбелить белые носки:

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Кто такая Натали Лищинская?

Натали Лищинская – автор канала на YouTube. Тематика – полезные лайфхаки для домохозяек. У канала более 3,7 млн просмотров, указано в описании.

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