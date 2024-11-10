Носки будут белоснежными: один компонент удалит даже стойкие загрязнения

Недорогое средство помогает отбелить носки, чтобы они выглядели как новые.

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Как отстирать белые носки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как удалить стойкие пятна на носках

Какое средство при стирке белых носков пригодится

Белые носки очень быстро пачкаются, иногда даже самые дорогие средства не могут вернуть им первозданный цвет, однако обычный домашний компонент выведет даже стойкие загрязнения, передает Ехргеѕѕ.co.uk.

Гуру уборки Линси Кринси опубликовала в Instagram видео, как она отбелила носки своего сына с помощью обычной соды.

видео дня

Главред выяснил, что Линси стирала носки на старой деревянной доске, однако если у вас ее нет – не беда.

Можно просто замочить носки в ванне с пищевой содой на 30 минут, а потом положить их в стиральную машину на обычный режим. Результат получите непревзойденный.

Для эффективной борьбы со стойкими пятнами на носках замочите их на ночь, и они станут белоснежными.

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