Как вернуть мягкость махровым полотенцам - что добавить при стирке

Решить проблему можно при помощи народных советов, которые точно сработают.

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Как смягчить полотенца / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Махровые полотенца со временем могут потерять свою мягкость и пушистость из-за частых стирок и неправильного ухода. Однако есть несколько простых и доступных способов, которые помогут вернуть полотенцам их первоначальные свойства.

Как вернуть мягкость махровым полотенцам?

Чтобы махровые полотенца снова стали мягкими, можно использовать один из проверенных способов. Например, для этого достаточно взять самый дешевый шампунь и соль для посудомоечных машин. Соль можно заменить обычной или морской, пишет ТСН.

Для этого налейте две крышки шампуня прямо в барабан стиральной машины, добавьте соль в капроновый носок и положите его вместе с полотенцами. Включите быстрый режим стирки при температуре 40 градусов и отжиме на 800 оборотов. Затем повторите процесс стирки, добавив лимонную кислоту, и установите температуру 20 градусов.

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Что нужно сделать, чтобы махровые полотенца стали мягкими?

Еще один популярный способ вернуть полотенцам мягкость – это использование уксуса и соды. В отсек для жидких моющих средств налейте 1 стакан уксуса и включите стирку при высокой температуре. После этого добавьте в стиральную машину полстакана соды и повторите стирку, но уже с отжимом и полосканием.

Сколько порошка сыпать в стиралку Стандартный норматив при стирке белья – 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2–3 ложек будет вполне достаточно.

Как сделать полотенца мягкими и пушистыми после стирки?

Простое решение для тех, кто хочет вернуть мягкость полотенцам, – замочить их в растворе соли и воды. Для этого растворите несколько ложек соли в холодной воде, оставьте полотенца в этом растворе на 30-40 минут, затем тщательно прополощите их и сушите на свежем воздухе, избегая прямых солнечных лучей.

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Чем размягчить полотенце?

Еще один необычный способ размягчить полотенца – это использование холодной воды и снега зимой. Постирайте полотенца в холодной воде, затем положите их в емкость со снегом на несколько часов. После этого прополощите и высушите полотенца.

Использование уксуса и воды также помогает вернуть полотенцам мягкость. Для этого нужно прополоскать их в растворе уксуса и воды после обычной стирки. Важно также помнить, что стирать махровые полотенца следует отдельно от других вещей и при температуре не выше 60 градусов.

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