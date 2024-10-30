Что делать, если куртка после стирки сбилась: лайфхак, который облегчит жизнь

Как исправить смятую куртку-пуховик после стирки, чтобы она вернулась в прежний вид - в Сети поделились лайфхаком.

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Как распушивать куртку после стирки / коллаж: Главред, фото: pexels, Shutterstock

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Почему может сбиваться в комки синтепон

Как восстановить куртке прежний вид с помощью стирки

Как исправить смятую куртку-пуховик после стирки и какова причина такой проблемы - в Сети поделились действенными методами. Специалисты рассказали, что синтепон может совпасть по нескольким основным причинам.

Часто такое может случиться, если применять моющие средства, которые не подходят именно для синтепона. Специалисты также рассказали, что утеплитель обычно является достаточно неприхотливым, но его запрещено стирать и отбеливать агрессивными средствами. Такие вещества способны разрушить структуру, а наполнитель просто порвется и собьется в несколько комков.

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Также к таким последствиям может привести неправильно выбранный режим стирки для курток. Известно, что именно для верхней одежды необходимо использовать бережливые программы, чтобы волокна не получили слишком сильной нагрузки и не порвались. В худшем случае материал просто не выдержит механического давления и быстро порвется, а комки будет трудно разбить.

Как разбить комки синтепона в куртке после стирки

Чтобы разбить комки синтепона внутри куртки, стоит ее снова постирать. Для этого лучше выбрать деликатный режим, а также необходимо добавить в барабан стиральной машины несколько теннисных мячей, или специальные шарики для стирки. Если таких нет, тогда пригодятся любые резиновые игрушки, которые хорошо держат форму.

Мало кто знает, но разбить комки можно также с помощью обычного пылесоса. Необходимо включить его на среднюю мощность, снять насадку, а затем в горизонтальном положении нужно пройтись шлангом пылесоса в проблемных местах куртки, где сбились комки.

Самый простой метод, который не требует применения других предметов - выбивание куртки. Для этого метода подойдет использование специальной выбивалки для ковров. Однако также отлично подойдет скалка, ракетка для бадминтона или палка от швабры. Стоит помнить, что необходимо не переусердствовать с выбиванием наполнителя, чтобы не повредить куртку.

Как разрыхлять куртку после стирки

Также можно разбить комки в пуховике собственноручно. Это действенный метод, но он займет больше времени. Такой метод лучше использовать, когда другие способы не сработали - для этого следует придерживаться такой последовательности.

Тщательно осмотрите одежду, чтобы выявить проблемные участки на куртке.

Затем нужно подпороть или полностью снять подкладку.

Для этого лучше куртку положить на стол и осторожно расправить.

Затем стоит руками растянуть комки, стараясь сделать поверхность максимально однородной.

После этого нужно зафиксировать утеплитель, пришив стежками к внутренним швам.

В конце стоит вернуть подкладку на место.

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