Горит 20 га леса, взрываются боеприпасы: что происходит на Харьковщине

В Харьковской области готовится эвакуация местных жителей, огонь приближается к жилым домам.

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В Харьковской области из-за обстрела горит 20 га леса / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

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В результате атаки загорелся лес, детонируют боеприпасы

Власти готовятся к эвакуации людей

В Изюмском районе Харьковской области вспыхнул лесной пожар. Огонь охватил 20 гектаров леса. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Из-за пожара начали детонировать боеприпасы, которые оставить российские военные во время оккупации. В населенных пунктах будет проводиться эвакуация местных жителей, ведь огонь приближается к домам возле леса.

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"На месте работают подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты, а также работники и техника лесхозов. Из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется. Ситуация остается сложной, но контролируемой", - написал Синегубов.

В ГСЧС отметили, что пожары произошли из-за ударов реактивными системами залпового огня по лесным массивам Боровской громады Изюмского района. На территории Боровского лесничества зафиксирован пожар на площади более 2 га. На территории Регионального ландшафтного парка Червонооскольского природно-заповедного фонда горит не менее 5 га.

"В общем, на территории лесхозов Харьковской области продолжается ликвидация 11 пожаров, 5 из которых связаны с вражескими обстрелами. На месте событий работают сотрудники ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты, а также работники и техника лесхозов", - говорится в сообщении.

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