Великобритания начала срочное расширение поддержки Украины - The Times

Лондон уже создал специальную группу, которая будет выстраивать единую политику Британии в отношении Украины.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил Совету национальной безопасности страны разработать план расширенной поддержки Украины, пишет The Times.
Отмечается, что новая поддержка Киева, вероятно, будет иметь всеобъемлющий характер. В частности речь не только о военной помощи, но и об "экономической, промышленной, дипломатической".
Лондон уже создал специальную группу, которая будет выстраивать единую политику Британии в отношении Украины. В нее вошли представители Минобороны и МИД страны.
Что такое The Times?
The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.
Военная помощь Украине
Напомним, что США заявили о мощном пакете военной помощи Украине. Этот пакет, ориентировочная стоимость которого составляет 125 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее наиболее насущные потребности, в том числе средства противовоздушной обороны и многое другое.
Великобритания не позволила бить по Курску ракетами Storm Shadow. Ракеты Storm Shadow с дальностью действия около 250 километров могли бы позволить украинской армии атаковать аэродромы и логистические центры, однако позиция Лондона остается неизменной и отказывает Киеву.
Германия скоро может прекратить военную помощь Украине. Запрет уже действует и ситуация для Украины также может вскоре ухудшиться. Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.
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