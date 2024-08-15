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Три десятка Leopard, ПВО и гаубицы: Германия передаст ВСУ большой пакет помощи

Андрей Ганчук
15 августа 2024, 19:07
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Германия передаст Украине десятки единиц тяжелой военной техники в течение нескольких месяцев, сказал немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг.

IRIS-T, Leopard
Украина получит дополнительные единицы установок IRIS-T и танки Leopard / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Германия до конца года намерена передать Украине десятки единиц военной техники. Речь идет о танках, системах противовоздушной обороны, бронемашинах и других вооружениях. Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг.

В эфире программы на YouTube-канале Вооруженных сил Германии он рассказал о том, что до декабря 2024 года Берлин намерен передать Киеву по 2 системы ПВО малой и средней дальности Iris-T, 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин с защитой MRAP, 16 САУ двух типов и другие вооружения.

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Что передаст Украине Германия

  • 2 Iris-T SLM;
  • 2 Iris-T SLS;
  • 10 зенитных установок ПВО Gepard;
  • управляемые ракеты к Iris-T;
  • примерно 30 танков Leopard 1A5;
  • 400 бронированных машин с защитой от мин и засад по технологии MRAP;
  • 12 самоходных артиллерийских установок PzH 2000;
  • 4 САУ словацкого производства Zuzana 2;
  • автоцистерна Zetros;
  • грузовые автомобили разных типов;
  • автомобили разных типов (внедорожники, пикапы, минивэны);
  • дроны разных типов;
  • разные системы для борьбы с дронами;
  • штурмовые винтовки и боеприпасы;
  • медицинское оборудование;
  • полевой госпиталь.

Помощь Украине от стран-партнеров – главные новости по теме:

В Министерстве обороны Литвы ранее анонсировали новый пакет помощи Украине. Поддержка включает боевую технику, системы для противодействия БПЛА, транспортные и логистические ресурсы и другое вооружение, среди которого – 14 бронетранспортеров М113.

В США объявили о мощном пакете военной помощи Украине. Американцы поставят Киеву ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм и другую помощь на сумму 125 миллионов долларов.

15 августа в Белом доме анонсировали новую помощь Украине. У Байдена уточнили, что об очередном пакете объявят уже в ближайшие дни. Что конкретно получит Киев, пока неизвестно.

Что известно о IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.

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