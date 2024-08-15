Три десятка Leopard, ПВО и гаубицы: Германия передаст ВСУ большой пакет помощи

Германия передаст Украине десятки единиц тяжелой военной техники в течение нескольких месяцев, сказал немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг.

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Украина получит дополнительные единицы установок IRIS-T и танки Leopard / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Германия до конца года намерена передать Украине десятки единиц военной техники. Речь идет о танках, системах противовоздушной обороны, бронемашинах и других вооружениях. Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг.

В эфире программы на YouTube-канале Вооруженных сил Германии он рассказал о том, что до декабря 2024 года Берлин намерен передать Киеву по 2 системы ПВО малой и средней дальности Iris-T, 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин с защитой MRAP, 16 САУ двух типов и другие вооружения.

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Что передаст Украине Германия

2 Iris-T SLM;

2 Iris-T SLS;

10 зенитных установок ПВО Gepard;

управляемые ракеты к Iris-T;

примерно 30 танков Leopard 1A5;

400 бронированных машин с защитой от мин и засад по технологии MRAP;

12 самоходных артиллерийских установок PzH 2000;

4 САУ словацкого производства Zuzana 2;

автоцистерна Zetros;

грузовые автомобили разных типов;

автомобили разных типов (внедорожники, пикапы, минивэны);

дроны разных типов;

разные системы для борьбы с дронами;

штурмовые винтовки и боеприпасы;

медицинское оборудование;

полевой госпиталь.

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Что известно о IRIS-T SLM IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.

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