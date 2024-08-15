Три десятка Leopard, ПВО и гаубицы: Германия передаст ВСУ большой пакет помощи

Германия до конца года намерена передать Украине десятки единиц военной техники. Речь идет о танках, системах противовоздушной обороны, бронемашинах и других вооружениях. Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг.
В эфире программы на YouTube-канале Вооруженных сил Германии он рассказал о том, что до декабря 2024 года Берлин намерен передать Киеву по 2 системы ПВО малой и средней дальности Iris-T, 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин с защитой MRAP, 16 САУ двух типов и другие вооружения.
Что передаст Украине Германия
- 2 Iris-T SLM;
- 2 Iris-T SLS;
- 10 зенитных установок ПВО Gepard;
- управляемые ракеты к Iris-T;
- примерно 30 танков Leopard 1A5;
- 400 бронированных машин с защитой от мин и засад по технологии MRAP;
- 12 самоходных артиллерийских установок PzH 2000;
- 4 САУ словацкого производства Zuzana 2;
- автоцистерна Zetros;
- грузовые автомобили разных типов;
- автомобили разных типов (внедорожники, пикапы, минивэны);
- дроны разных типов;
- разные системы для борьбы с дронами;
- штурмовые винтовки и боеприпасы;
- медицинское оборудование;
- полевой госпиталь.
Помощь Украине от стран-партнеров – главные новости по теме:
В Министерстве обороны Литвы ранее анонсировали новый пакет помощи Украине. Поддержка включает боевую технику, системы для противодействия БПЛА, транспортные и логистические ресурсы и другое вооружение, среди которого – 14 бронетранспортеров М113.
В США объявили о мощном пакете военной помощи Украине. Американцы поставят Киеву ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм и другую помощь на сумму 125 миллионов долларов.
15 августа в Белом доме анонсировали новую помощь Украине. У Байдена уточнили, что об очередном пакете объявят уже в ближайшие дни. Что конкретно получит Киев, пока неизвестно.
Что известно о IRIS-T SLM
IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.
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