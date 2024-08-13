Британия не разрешила бить по Курску ракетами Storm Shadow: какая причина

Позиция по использованию ракет зависит не только от Великобритании, поскольку Storm Shadow производятся совместно с Францией.

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Британия не разрешила бить по Курску ракетами Storm Shadow / коллаж: Главред, фото: google.com.ua, ua.depositphotos.com

Правительство Великобритании не дало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по Курской области. Несмотря на усилия президента Владимира Зеленского снять ограничения на использование этих боеприпасов, позиция Лондона остается неизменной. Об этом сообщает The Telegraph.

"Никаких изменений не произошло", - сказал источник в правительстве.

Издание отмечает, что ракеты Storm Shadow с дальностью действия около 250 километров могли бы позволить украинской армии атаковать аэродромы и логистические центры, которые Россия использует для укрепления своих позиций в Курской области. Однако Лондон продолжает отказывать Киеву в разрешении на их использование.

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В то же время, бывший командир британских танковых войск Гамиш де Бреттон-Гордон отметил, что Storm Shadow способны поразить "железнодорожные узлы и ключевые дороги, ведущие к Курску, а также любые аэродромы в радиусе 100 миль".

Он также добавил, что разрешение на использование этих ракет показало бы решимость Запада в поддержке Украины.

Но позиция по использованию ракет зависит не только от Великобритании, поскольку Storm Shadow производятся совместно с Францией. Таким образом, Париж также имеет право голоса относительно условий их применения.

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика: Главред

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Бои в Курской области - что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский официально заявил, что в наступление на Курскую область пошли бойцы Вооруженных сил Украины. Это наступление является не только безопасно важным для Украины, но и становится финалом правления российского диктатора Владимира Путина.

В то же время, в России Кремль очень нервничает из-за наступления в Курской области. Это подтверждает и странная реакция российского диктатора Владимира Путина, который во время совещания попытался скрыть данные о жестких территориальных потерях РФ.

Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что первая цель операции в Курской области - помочь обороне группировки ВСУ на Востоке Украины.

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