Путин испугался и набросился на чиновника из-за доклада о наступлении на Курск

Российский диктатор попытался скрыть плохие для РФ данные о мощном продвижении войск в Курской области.

https://glavred.info/politics/putin-ispugalsya-i-nabrosilsya-na-chinovnika-iz-za-doklada-o-nastuplenii-na-kursk-10587872.html Ссылка скопирована

Путин набросился на чиновника из-за правды о наступлении на Курск / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В России Кремль очень нервничает из-за наступления в Курской области. Это подтверждает и странная реакция российского диктатора Владимира Путина, который во время совещания попытался скрыть данные о жестких территориальных потерях РФ. Видео уже разлетелось в Сети.

На кадрах видно, как Путин проводит совещание по видеоконференции. Врио губернатора Курской области Анрей Смирнов докладывал ему о ситуации и о том, сколько населенных пунктов потеряла РФ в ходе этого наступления.

По данным Смирнова, вооруженные силы захватили 28 населенных пунктов, где проживает около 2 тысяч человек. Сама глубина продвижения составляет 12 километров, а ширина - 40 километров. Чиновник называет очень сложной ситуацию в Курской области.

видео дня

Услышав это, Путин взбесился и начал перебивать Смирнова.

"Послушайте, это вам оборонное ведомство доложит, какая ширина и глубина проникновения. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию", - сказал Путин.

Смотрите видео со странной реакцией Путина на доклад о наступление на Курскую область:

Путин набросился на чиновника из-за правды о наступлении на Курск / фото: скриншот

Наступление на Курскую область - последние новости

Bild отмечало, что неожиданная атака на Курскую область стала шоком для российского диктатора Владимира Путина и военного руководства страны-агрессора РФ. Российская армия еще не нашла "рецепта", который позволил бы остановить "украинское наступление".

Запад утверждает, что наступление ВСУ в Курской области РФ происходит лучше, чем ожидалось. Это является поводом говорить об увеличении количества немецких танков Leopard 2 для Сил обороны.

По мнению прессы, целью проведения операции на территории Курской области является дестабилизация ситуации в России, а не аннексия ее территории. А вопрос захвата Курской АЭС напрямую будет зависеть он развития операции в Курске.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред