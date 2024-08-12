Путин испугался и набросился на чиновника из-за доклада о наступлении на Курск

В России Кремль очень нервничает из-за наступления в Курской области. Это подтверждает и странная реакция российского диктатора Владимира Путина, который во время совещания попытался скрыть данные о жестких территориальных потерях РФ. Видео уже разлетелось в Сети.
На кадрах видно, как Путин проводит совещание по видеоконференции. Врио губернатора Курской области Анрей Смирнов докладывал ему о ситуации и о том, сколько населенных пунктов потеряла РФ в ходе этого наступления.
По данным Смирнова, вооруженные силы захватили 28 населенных пунктов, где проживает около 2 тысяч человек. Сама глубина продвижения составляет 12 километров, а ширина - 40 километров. Чиновник называет очень сложной ситуацию в Курской области.
Услышав это, Путин взбесился и начал перебивать Смирнова.
"Послушайте, это вам оборонное ведомство доложит, какая ширина и глубина проникновения. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию", - сказал Путин.
Смотрите видео со странной реакцией Путина на доклад о наступление на Курскую область:
Наступление на Курскую область - последние новости
Bild отмечало, что неожиданная атака на Курскую область стала шоком для российского диктатора Владимира Путина и военного руководства страны-агрессора РФ. Российская армия еще не нашла "рецепта", который позволил бы остановить "украинское наступление".
Запад утверждает, что наступление ВСУ в Курской области РФ происходит лучше, чем ожидалось. Это является поводом говорить об увеличении количества немецких танков Leopard 2 для Сил обороны.
По мнению прессы, целью проведения операции на территории Курской области является дестабилизация ситуации в России, а не аннексия ее территории. А вопрос захвата Курской АЭС напрямую будет зависеть он развития операции в Курске.
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