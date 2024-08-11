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Не оккупация: стала известна реальная цель операции в Курской области - СМИ

Юрий Берендий
11 августа 2024, 16:45обновлено 11 августа, 17:41
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СМИ со ссылкой на анонимного чиновника отмечают, что операция в Курской области пока мало повлияла на ситуацию в восточных областях Украины.
Не оккупация: стала известна реальная цель операции в Курской области - СМИ
Стала известна неочевидная цель операции в Курской области России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Целью проведения операции на территории Курской области является дестабилизация ситуации в России, а не аннексия ее территории. Об этом сообщает французское издание France24 со ссылкой на слова анонимного высокопоставленного украинского чиновника в интервью AFP.

"Мы наступаем. Цель - растянуть позиции врага, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить собственную границу", - сказал представитель силовых структур на условиях анонимности.

Он отметил, что операция значительно повысила боевой дух украинской армии, государства и общества.

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"Эта операция показала, что мы можем идти в наступление, двигаться вперед. Похоже, что россияне имеют проблемы с координацией, готовностью к действиям", - сказал чиновник.

В то же время по его словам, пока это мало повлияло на боевые действия на востоке страны.

"Ситуация практически не изменилась, их давление на востоке продолжается, они не отводят войска из этого района", - сказал он, добавив лишь, что "интенсивность российских атак немного снизилась".

Чиновник также подчеркнул, что в ходе операции в Курской области военные не намерены аннексировать захваченные территории, придерживаться международного гуманитарного права.

"Об аннексии речь не идет... Мы действуем в строгом соответствии с международным правом", - сказал он, противопоставив это якобы нарушениям со стороны российских войск на оккупированной территории.

Чиновник также отметил, что вопрос захвата Курской АЭС напрямую будет зависеть он развития операции в Курске.

"Мы абсолютно не создадим проблем для ядерной безопасности. Это мы можем гарантировать", - сказал он.

Стоит отметить, что официально Украина не подтверждала своего участия в операции на территории России, в частности в Курской области.

Курск, Курская АЭС Инфографика
Что известно о Курской АЭС / Инфографика: Главред

Кризис в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области - что известно о боях на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов пояснил, что основная задача подразделений, которые атакуют Курскую область, заключается в растягивании сил ВС РФ, особенно в условиях, когда у россиян нет свободных резервов.

После прорыва границы в Курской области и захвата нескольких населенных пунктов РФ, российская армия активизировала попытки прорвать оборону ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Россия, чтобы избежать объявления состояния войны и предотвратить внутреннюю панику, решила объявить контртеррористическую операцию в Курской и ещё двух областях, о чём говорится в новом отчёте аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

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