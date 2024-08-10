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Вашингтон на связи с Киевом: США пытаются понять, что происходит в Курской области

Руслана Заклинская
10 августа 2024, 22:43
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Соединенные Штаты не готовы комментировать события в Курской области, сейчас Вашингтон хочет разобраться в этом вопросе, заявил Джон Кирби.
Вашингтон на связи с Киевом: США пытаются понять, что происходит в Курской области
В Белом доме сделали заявление о боях в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 1 отдельный батальон морской пехоты, скриншот

Соединенные Штаты продолжают коммуникацию с украинским правительством, чтобы лучше понять цели и стратегию операции в Курской области России. Однако Вашингтон пока не готов предоставить комментарии. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

"Я думаю, что оставлю здесь место, чтобы позволить Украине так или иначе говорить о своих военных операциях. Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами и работаем над тем, чтобы лучше понять, что они делают, каковы их цели, какова их стратегия", - сказал представитель Белого дома.

Кирби также добавил, что воздержится от детальных комментариев относительно ситуации на поле боя в Курской области, отметив, что дальнейшие выводы будут сделаны после завершения консультаций с Киевом. Он подчеркнул, что целесообразнее дождаться, когда США будут иметь лучшее понимание событий на территории РФ.

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В то же время Кирби заверил, что Украина не нарушает ограничений, которые ранее установили США относительно ударов американским оружием вглубь России.

"Они используют его в зоне, где мы ранее говорили, что они могут использовать оружие США для трансграничных ударов. Конечная цель здесь - помочь Украине защитить себя, и мы просто посмотрим, что об этом скажет Украина", - отметил он.

Кто такой Джон Кирби

Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

Кризис в Курской области РФ - главное

Напомним, 6 августа, россияне пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн в приграничье РФ в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в боях в Курской области.

Российский диктатор Владимир Путин назвал кризис в Курской области "масштабной провокацией". В конфликте он безосновательно обвинил Украину.

Как сообщал Главред, 7 августа, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обратятся к Киеву за разъяснением относительно событий в Курской области.

Вечером 9 августа в трех областях России ввели режим контртетористической операции (КТО) якобы из-за "угрозы" со стороны Украины. Режим КТО ввели в Брянской, Белгородской и Курской областях.

Также 9 августа президент Зеленский намекнул на ситуацию в Курской области, отметив, что украинские военные активно выполняют свои задачи и пополняют обменный фонд. А уже 10 августа сделал заявление о том, что Главком ВСУ Александр Сырский несколько раз докладывал ему, в частности относительно "выдавливания войны" на территорию России.

Также 10 августа стало известно, что Россия переместила подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота из Севастополя в Курскую область для усиления российских войск на этом направлении.

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