Молниеносная операция в Курской области может ускорить завершение войны - FP

Операцией в Курской области РФ Киев может заложить основу для будущих переговоров о завершении войны и получить рычаги влияния, утверждает Андреас Умланд.

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Война вернулась в Россию / Коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, скриншот из видео

Бои в Курской области могут ускорить завершение войны. Операция украинских войск в Курской области стала крупнейшим территориальным прорывом со времен контрнаступления в Харькове и Херсоне осенью 2022 года. Об этом рассказал аналитик Шведского института международных отношений Андреас Умланд в своей колонке для Foreign Policy.

"Операция ВСУ дает понять диктатору Владимиру Путину, что Украина сохраняет значительный потенциал для причинения боли России. Если украинские силы смогут удержать и сохранить контроль над территорией РФ, это может усилить влияние Украины на любые возможные переговоры о прекращении войны", - заявил аналитик.

Операция демонстрирует способность Украины к неожиданным прорывам, чего Россия не смогла достичь с начала войны. Это также первый случай наступления иностранных войск на территорию России со времен Второй мировой войны, что показывает, что война возвращается на территорию агрессора.

видео дня

Умланд отметил, что, хотя пока не ясно, смогли ли россияне остановить продвижение "украинских военных", в Сети появляется все больше видео с пленными россиянами и уничтоженными российскими колоннами техники. По его словам, в свою очередь, ВСУ стягивают резервы и закрепляются на занятых рубежах.

Аналитик считает, что этим "наступлением" Киев может заложить основу для будущих переговоров о завершении войны, укрепить свою позицию, чтобы получить больше рычагов влияния.

"Возможно, Зеленский решил сыграть в азартную игру, чтобы изменить и ускорить динамику конфликта, в том числе получить больше рычагов влияния, если переговоры начнутся раньше, чем предполагалось", - добавил Андреас Умланд.

Что такое Foreign Policy? "Foreign Policy" - американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров и выходит каждые два месяца. Издание также ежегодно публикует собственную версию списка 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.

Бои в Курской области РФ - что известно

Как сообщал Главред, в приграничных районах Курской области пятый день продолжаются бои. За эти дни украинские силы якобы захватили больше российских земель, чем ВСУ за все контрнаступление 2023 года.

Вечером 9 августа в трех областях России ввели режим контртетористической операции (КТО) якобы из-за "угрозы" со стороны Украины. Режим КТО ввели в Брянской, Белгородской и Курской областях.

До сих пор представители власти и военные открыто не подтверждали причастность Украины к операции в Курской области. Однако 9 августа президент Зеленский намекнул на ситуацию в Курской области, отметив, что украинские военные активно выполняют свои задачи и пополняют обменный фонд. Последние три дня эти действия стали особенно результативными.

Российский диктатор Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". Также Россия переместила подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота из Севастополя в Курскую область для усиления российских войск на этом направлении.

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