УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Как удержать территории в Курской области: в США назвали нужное оружие

Андрей Ганчук
10 августа 2024, 15:52
303
Украинским войскам придется отступить из Курской области раньше времени, если Вашингтон не пойдет на принятие нужного решения, пишут журналисты.
США, Украина, ATACMS
США нужно разрешить Украине применять ATACMS на территории РФ - WP / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Силы обороны Украины шокировали всех, когда совершили внезапный бросок в Курскую область РФ и за несколько дней взяли под контроль больше территорий, чем освободили летом прошлого года. Однако для того, чтобы удержать земли, нужно, что США сняли ограничение на использование против России дальнобойных ракет ATACMS.

В материале The Washington Post говорится о том, что украинцы легко зашли на российскую территорию, поскольку противник этого не ожидал. Территория РФ слабо защищена, поэтому ее военные не способны оперативно реагировать на угрозы.

Как пишут журналисты, пока непонятно, каковы планы Сил обороны: удержать районы Курской области, чтобы попытаться получить рычаги влияния на Москву во время переговоров, или отступить перед тем, как россияне начнут свое контрнаступление.

видео дня

Отчасти все будет зависеть от позиции Вашингтона. Администрации США следует предоставить украинцам возможность использовать ATACMS по территории РФ, чтобы ВСУ не пришлось преждевременно отступить из Курской области. Ракеты помогут поражать российские аэродромы и другие цели в глубине России.

"Такие удары, возможно, подкрепленные атаками недавно приобретенных Украиной F-16, могут помешать любой российской контратаке. Если Украине не будет предоставлено разрешение от Вашингтона, ее войска будут вынуждены отступить раньше, чем это необходимо", - указали журналисты.

Также в WP подчеркнули, что россияне по-прежнему обладают преимуществом в живой силе и могут направить резервы в Курск, даже не истощая свои передовые подразделения на востоке Украины.

Что такое The Washington Post?

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

У Украины, напротив, проблемы с комплектацией сил, и переброска войск из Донецкой в Курскую область может привести к большим рискам.

1710353048-9970.jpg
Кратко об ATACMS / Инфографика Главреда

Бои в Курской области – главные новости по теме:

Силы обороны с 6 августа ведут бои в Курской области России, они контролируют там определенные территории. Как полагают на Западе, войска на Курщине освободили больше территорий, чем в рамках прошлогоднего контрнаступления.

Курскую атомную электростанцию уже готовят к обороне, написали российские СМИ. Указывалось, что все подъезды к АЭС были перекрыты из-за опасений украинских атак.

Оккупанты перебрасывают с Херсонского, Запорожского, Купянского, Харьковского, Покровского, Луганского и даже Белгородского направлений часть своих войск, чтобы отправить их в Курскую область. Враг пытается остановить прорыв украинских сил на Курщине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США война России и Украины ATACMS Курская область
Реклама

Главное за день

Как удержать территории в Курской области: в США назвали нужное оружие

Как удержать территории в Курской области: в США назвали нужное оружие

15:52 Мир
Силы обороны поразили важный объект РФ в Черном море: в ВМС раскрыли детали

Силы обороны поразили важный объект РФ в Черном море: в ВМС раскрыли детали

15:47 Украина
"Аттракцион щедрости" закончился: есть 2 сценария для Украины после выборов в США - политолог

"Аттракцион щедрости" закончился: есть 2 сценария для Украины после выборов в США - политолог

15:41 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россияне шокированы : Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине 6277

"Россияне шокированы": Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине

Об этом говорил Зеленский: стала известна неожиданная цель боев в Курске - Bild 2792

Об этом говорил Зеленский: стала известна неожиданная цель боев в Курске - Bild

Уже сыграли свадьбу : известный украинский ведущий разоблачил Тину Кароль 2776

"Уже сыграли свадьбу": известный украинский ведущий разоблачил Тину Кароль

США меняют политику: конгрессмен сделал интригующее заявление об ударах вглубь РФ 2626

США меняют политику: конгрессмен сделал интригующее заявление об ударах вглубь РФ

Последние новости

16:44

Что такое "яйце Колумба": толкование совсем простое, но его знают единицы

16:33

Россия срочно перебрасывает войска из Крыма в Курскую область - Крымский ветер

16:06

Не в холодильнике: как правильно хранить шоколад - станет еще вкуснее

15:52

Как удержать территории в Курской области: в США назвали нужное оружие

15:47

Силы обороны поразили важный объект РФ в Черном море: в ВМС раскрыли детали

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвПосле выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – Золотарёв
15:41

"Аттракцион щедрости" закончился: есть 2 сценария для Украины после выборов в США - политологВидео

15:15

Грозит опасность: Гарри и Меган пытаются торопливо наладить отношения с Королевским двором

15:03

Беларусь стягивает войска к границам Украины: в СНБО ответили на угрозы Лукашенко

14:56

Секреты плодородности: чем нужно обязательно удобрить почву осеньюВидео

Реклама
14:50

Джастин Бибер наорал на подростков, которые приблизились к немуВидео

14:33

Чем закончится операция в Курской области и почему у Путина все плохо: интервью со Ждановым

14:28

Ход войны может измениться: эксперт НАТО назвала 5 целей операции в Курской области

14:22

Ищут подразделения ВСУ: оккупанты готовятся к штурму в Волчанске - ОТГ "Харьков"

14:21

Россия на фоне операции в Курской области срочно приняла меры по Крымскому мостуВидео

13:47

Как вырастить финик из косточки и получить шикарную пальмуВидео

13:45

Фреймут ошарашила короткой стрижкой

13:34

Замаскированные под грузовик: Иран может предоставить сотни новых ракет России

13:20

"Сбили несколько целей": в Беларуси заявили об атаке со стороны Украины - что известно

12:58

Дальнобойные удары ВСУ по территории России: в США назвали главное условие

12:40

Уничтожили "жирную цель": стали известны новые детали удара по аэродрому в Липецке

Реклама
12:02

До конца года можно начать деоккупацию: Романенко сделал "интересный" прогноз

11:46

Об этом говорил Зеленский: стала известна неожиданная цель боев в Курске - Bild

11:12

Удар оккупантов по Константиновке: среди погибших идентифицировали двух детейФото

11:03

Покраснеют прямо на глазах: как ускорить созревание томатов

10:45

Разгром колонны военных РФ в Курской области: в США раскрыли детали

10:41

Времени мало: когда вернутся отключения света - тревожный прогноз от ДТЭК

09:40

"Охота" ГУР в Крыму: бойцы уничтожили еще один российский катер "Тунец"Видео

09:30

Тень мятежа Пригожина и похода на Москву: на Западе вынесли Путину вердикт

09:00

США возглавит женщина, но не факт, что Камала Харрис – астролог Влад РоссВидео

08:58

Какие цветы нужно сажать осенью: названы лучшие многолетники для клумбВидео

08:41

Ради защиты Курска: РФ готова пожертвовать одним участком фронта - ISW

08:38

Россия сняла часть войск с 7 направлений и отправляет их в Курскую область

08:10

Прорывная украинская натура: какая цель была поставлена для операции в Курской областимнение

08:10

Суджанская операция и новые детали прорывамнение

07:46

Удар по репутации Путина: чтобы вернуть территории в Курске у РФ уйдет год - WP

07:10

Найти кольцо за 9 секунд сможет только гений: непростая загадка на проверку внимательности

06:15

Будет северное сияние и жесткая магнитная буря: на Солнце сильные вспышки

05:42

Гороскоп на завтра 11 августа: Близнецам - сумасшедшая удача, Скорпионам - кража

05:05

Как правильно мыть салон автомобиля: специалисты назвали самые грязные места в машине

04:32

Пол будет липким: уборщица назвала распространенную ошибку во время уборкиВидео

Реклама
03:30

Где никогда нельзя ставить кровать: такая ошибка может сильно ударить по здоровьюВидео

02:48

Необычный звездопад: наступает пик метеоритного потока Персеиды

02:35

Не хуже нового: как сделать диван из поддонов своими руками

02:14

Размером как два футбольных поля: возле Земли пролетит астероид

02:00

Что не стоит выливать в раковину: сантехник рассказал о "роковой" ошибке

01:24

Боятся Украины: режим КТО ввели в ряде российских областей

00:45

Тайная база российской ПВО в Крыму: партизаны разведали подробности

00:28

"Продвигаются профессионально": в Раде впервые прокомментировали бои в Курской области

00:23

Олимпиада 2024: звезда Симона Байлз сделала себе шикарный подарок в Париже

00:09

Российские танки будут в Берлине: громкое заявление Медведева на фоне боев в РФ

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять