Как удержать территории в Курской области: в США назвали нужное оружие

Украинским войскам придется отступить из Курской области раньше времени, если Вашингтон не пойдет на принятие нужного решения, пишут журналисты.

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США нужно разрешить Украине применять ATACMS на территории РФ - WP / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Силы обороны Украины шокировали всех, когда совершили внезапный бросок в Курскую область РФ и за несколько дней взяли под контроль больше территорий, чем освободили летом прошлого года. Однако для того, чтобы удержать земли, нужно, что США сняли ограничение на использование против России дальнобойных ракет ATACMS.

В материале The Washington Post говорится о том, что украинцы легко зашли на российскую территорию, поскольку противник этого не ожидал. Территория РФ слабо защищена, поэтому ее военные не способны оперативно реагировать на угрозы.

Как пишут журналисты, пока непонятно, каковы планы Сил обороны: удержать районы Курской области, чтобы попытаться получить рычаги влияния на Москву во время переговоров, или отступить перед тем, как россияне начнут свое контрнаступление.

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Отчасти все будет зависеть от позиции Вашингтона. Администрации США следует предоставить украинцам возможность использовать ATACMS по территории РФ, чтобы ВСУ не пришлось преждевременно отступить из Курской области. Ракеты помогут поражать российские аэродромы и другие цели в глубине России.

"Такие удары, возможно, подкрепленные атаками недавно приобретенных Украиной F-16, могут помешать любой российской контратаке. Если Украине не будет предоставлено разрешение от Вашингтона, ее войска будут вынуждены отступить раньше, чем это необходимо", - указали журналисты.

Также в WP подчеркнули, что россияне по-прежнему обладают преимуществом в живой силе и могут направить резервы в Курск, даже не истощая свои передовые подразделения на востоке Украины.

Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

У Украины, напротив, проблемы с комплектацией сил, и переброска войск из Донецкой в Курскую область может привести к большим рискам.

Кратко об ATACMS / Инфографика Главреда

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