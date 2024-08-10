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Россия сняла часть войск с 7 направлений и отправляет их в Курскую область

Андрей Ганчук
10 августа 2024, 08:38обновлено 10 августа, 09:22
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Около половины КАБов, которые запускает агрессор Россия по Украине, теперь направляются на Курское и Сумское направления, пишет "Николаевский Ванек".
Войска РФ, Курская область
Россияне решили перебросить часть своих оккупантов в Курскую область / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Российские оккупанты после прорыва Сил обороны в Курскую область решили снять часть своих войск с шести направлений в Украине – Херсонского, Запорожского, Купянского, Харьковского, Покровского и Луганского, а также с Белгородского направления РФ, и отправляет их на Курщину.

Как сообщает мониторинговый канал "Николаевский Ванек", россияне решили переместить оперативный резерв сразу с нескольких направлений.

Откуда РФ перебрасывает войска в Курскую область

Херсонское направление (2 батальона десантников);

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Запорожское направление (38 отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 64 отдельная гвардейская мотострелковая бригада);

Купянское направление (несколько батальонов мотострелкового полка);

Харьковское направление (замечены отдельные батальоны 1009, 79, 272 мотострелковых полков, а также 138 отдельная гвардейская мотострелковая бригада);

Белгородское направление (из Грайвонского района забирают у роты одной из отдельной гвардейской мотострелковой бригады, также забрали одного из мотострелковых полков, воевавшего вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок);

Покровское направление(недавно прибывшая с Херсонского направления ободранная 810 отдельная гвардейская мотострелковая бригада, несколько батов штурмовой пехоты);

Луганск.

"Некоторые такие движения, в частности, на Купянском направлении, фиксировались и наносились успешные удары в момент их перетяжки", - указано в сообщении.

Также подчеркивается, что теперь 50% от всех корректируемых авиабомб, которые РФ применяет по Украине, летят на Курское и Сумское направления.

Кризис в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области – главные новости по теме:

Силы обороны уже несколько дней ведут бои в Курской области России и контролируют там определенные территории. На Западе предполагают, что войска на Курщине взяли под контроль больше территорий, чем в рамках прошлогоднего контрнаступления ВСУ.

Курскую АЭС готовят к обороне, написали российские СМИ. Сообщалось, что все подъезды к станции были перекрыты, поскольку там опасаются украинской атаки.

В Раде впервые прокомментировали бои в Курской области: секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки парламента Роман Костенко сказал, что украинские войска продвигаются профессионально. По его словам, им удалось достичь редкого маневра – эффекта внезапности.

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