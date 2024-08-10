Россия срочно перебрасывает войска из Крыма в Курскую область - Крымский ветер

РФ перебросила из временно оккупированного Крыма в Курскую область подразделения 810-й бригады морской пехоты ЧФ.

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Россия перебросила в Курск бригаду морпехов из Крыма / Коллаж: Главред, фото: Крымский ветер, Радио Свобода

Россия переместила подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота из Севастополя в Курскую область для усиления российских войск на этом направлении. Об этом сообщил мониторинговый проект "Крымский ветер".

Колонну военных грузовиков "Камаз" с тактическим знаком "Z в квадрате" заметили 6 августа на трассе "Таврида" в направлении Керчи. Они выехали с базы 810-й бригады морской пехоты, расположенной в бухте Казачьей в Севастополе.

Также "Крымский ветер" заметил, что тактический знак "Z в квадрате", который был на автомобилях этой колонны, похож на знак "Z в ромбе". Такой знак был на автомобилях российской колонны, которую уничтожили под Рыльском в Курской области.

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По информации Z-паблика "Два майора", морские пехотинцы 810-й бригады привлечены к боевым действиям в районе Суджи.

Бои в Курской области РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в приграничных районах Курской области пятый день продолжаются бои. За эти дни украинские силы якобы захватили больше российских земель, чем ВСУ за все контрнаступление 2023 года.

Вечером 9 августа в трех областях России ввели режим контртетористической операции (КТО) якобы из-за "угрозы" со стороны Украины. Режим КТО ввели в Брянской, Белгородской и Курской областях.

До сих пор представители власти и военные открыто не подтверждали причастность Украины к операции в Курской области. Однако 9 августа президент Зеленский намекнул на ситуацию в Курской области, отметив, что украинские военные активно выполняют свои задачи и пополняют обменный фонд. Последние три дня эти действия стали особенно результативными.

Президент Зеленский провел 9 августа заседание Ставки, где заслушал доклады от военного руководства. Главком ВСУ Александр Сырский доложил об оборонительных действиях ВСУ на участках, откуда Россия наносила удары по Украине.

Также народный депутат Роман Костенко заявил, что украинские военные успешно продвигаются в Курской области России, нанося значительные потери врагу. ВСУ удалось достичь эффекта внезапности, несмотря на современные средства разведки противника.

Международные партнеры сдержанно комментируют события на Курщине, отмечая, что Украина имеет право защищать свой суверенитет способом, который считает необходимым.

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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