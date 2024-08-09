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Зеленский созвал Ставку: обсудили действия ВСУ на участках, из которых РФ била по Украине

Руслана Заклинская
9 августа 2024, 19:04обновлено 9 августа, 19:41
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Главнокомандующий ВСУ доложил президенту об оборонительных действиях на участках, откуда Россия наносила удары по Украине.
Зеленский созвал Ставку: обсудили действия ВСУ на участках, из которых РФ била по Украине
Украина провела результативные дальнобойные спецоперации - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Украинские защитники провели результативные дальнобойные спецоперации. Главком ВСУ доложил об оборонительных действиях ВСУ на участках, с которых Россия наносит удары по украинской территории. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в пятницу, 9 августа, после заседания Ставки с военным руководством.

"В первую очередь заслушали доклад Главкома Александра Сырского по ситуации на всех ключевых направлениях: юг, Курахово, Покровск, Торецк, Часов Яр, Луганщина и Харьковщина. И относительно наших оборонительных действий на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории", - отметил президент.

По его словам, на заседании утвердили план усиления системы противовоздушной обороны, который должен защитить людей, критическую инфраструктуру и военные объекты.

видео дня

Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко рассказал Зеленскому о новых террористических угрозах со стороны России.

"Сегодня были доклады Службы внешней разведки и ГУР относительно перспектив ближайшего времени, возможностей и задач, которые есть у государства-террориста. Мы работаем над дальнейшим ограничением России вести эту войну", - рассказал президент.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил Зеленскому о мерах комплексной защиты школ в сотрудничестве с местными органами власти и общинами, в частности относительно аспектов безопасности подготовки к новому учебному году.

Глава государства добавил, что в конце заслушал доклад руководителя СБУ Василия Малюка. Он рассказал президенту о специальных дальнобойных операциях украинских защитников, которые, по словам Зеленского, "очень результативны".

"Был доклад по нашим дальнобойным дронам. По применению докладывал руководитель СБУ Малюк. Спасибо, ребята, спасибо за меткость! И наращиваем эту способность. Это у нас уже реальная стратегическая отрасль "оборонки" - отрасль, которая будет работать на Украину всегда", - подчеркнул глава государства.

Смотрите видео заседания Ставки:

Удары ВСУ по целям РФ - новости по теме

Напомним, в ночь на 9 августа в российском Липецке прогремели взрывы на военном аэродроме. Местные власти пожаловались на "массированную атаку беспилотников" и активную работу ПВО.

Также воины подразделения М2 Центра специальных операций СБУ в Курской области РФ поразили российский вертолет Ми-8 с помощью FPV-дрона. Его приобрели за донаты украинцев. Вертолет поразили в хвостовую часть.

Как сообщал Главред, в приграничных районах Курской области четвертый день продолжаются бои. За эти дни якобы украинские силы захватили больше российских земель, чем ВСУ в течение всего контрнаступления 2023 года. По данным The Telegraph, это наступление имеет три цели:

  • отвлечь ресурсы россиян от наступления в Донецкой области;
  • посеять раздор внутри РФ и показать россиянам, что война может прийти к ним;
  • возможный обмен захваченными территориями на будущих переговорах Украины и России.

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ?

Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

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