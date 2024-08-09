Зеленский созвал Ставку: обсудили действия ВСУ на участках, из которых РФ била по Украине

Украинские защитники провели результативные дальнобойные спецоперации. Главком ВСУ доложил об оборонительных действиях ВСУ на участках, с которых Россия наносит удары по украинской территории. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в пятницу, 9 августа, после заседания Ставки с военным руководством.
"В первую очередь заслушали доклад Главкома Александра Сырского по ситуации на всех ключевых направлениях: юг, Курахово, Покровск, Торецк, Часов Яр, Луганщина и Харьковщина. И относительно наших оборонительных действий на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории", - отметил президент.
По его словам, на заседании утвердили план усиления системы противовоздушной обороны, который должен защитить людей, критическую инфраструктуру и военные объекты.
Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко рассказал Зеленскому о новых террористических угрозах со стороны России.
"Сегодня были доклады Службы внешней разведки и ГУР относительно перспектив ближайшего времени, возможностей и задач, которые есть у государства-террориста. Мы работаем над дальнейшим ограничением России вести эту войну", - рассказал президент.
Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил Зеленскому о мерах комплексной защиты школ в сотрудничестве с местными органами власти и общинами, в частности относительно аспектов безопасности подготовки к новому учебному году.
Глава государства добавил, что в конце заслушал доклад руководителя СБУ Василия Малюка. Он рассказал президенту о специальных дальнобойных операциях украинских защитников, которые, по словам Зеленского, "очень результативны".
"Был доклад по нашим дальнобойным дронам. По применению докладывал руководитель СБУ Малюк. Спасибо, ребята, спасибо за меткость! И наращиваем эту способность. Это у нас уже реальная стратегическая отрасль "оборонки" - отрасль, которая будет работать на Украину всегда", - подчеркнул глава государства.
Смотрите видео заседания Ставки:
Удары ВСУ по целям РФ - новости по теме
Напомним, в ночь на 9 августа в российском Липецке прогремели взрывы на военном аэродроме. Местные власти пожаловались на "массированную атаку беспилотников" и активную работу ПВО.
Также воины подразделения М2 Центра специальных операций СБУ в Курской области РФ поразили российский вертолет Ми-8 с помощью FPV-дрона. Его приобрели за донаты украинцев. Вертолет поразили в хвостовую часть.
Как сообщал Главред, в приграничных районах Курской области четвертый день продолжаются бои. За эти дни якобы украинские силы захватили больше российских земель, чем ВСУ в течение всего контрнаступления 2023 года. По данным The Telegraph, это наступление имеет три цели:
- отвлечь ресурсы россиян от наступления в Донецкой области;
- посеять раздор внутри РФ и показать россиянам, что война может прийти к ним;
- возможный обмен захваченными территориями на будущих переговорах Украины и России.
Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ?
Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.
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