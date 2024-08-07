На мушке у Зеленского: какие бы последствия имела ликвидация Путина для Украины

Оказывается, Украина якобы готовила покушение на Владимира Путина и министра обороны России Андрея Белоусова. Однако так считает только Минобороны России.

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Зеленский якобы готовил покушение на Путина / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Как убежден военный эксперт Петр Черник, ликвидация Путина могла бы запустить неуправляемые процессы в России. В разговоре с 24 каналом он заявил, что в Москве есть гораздо более агрессивные люди, чем Путин.

Как нафантазировал заместитель главы вражеского министерства обороны Сергей Рябков, спецслужбы Украины якобы готовили операцию на день военно-морского флота России.

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Покушение планировалось во время выступления на параде в Санкт-Петербурге диктатора Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова. Однако в последний момент Киев якобы отказал Вашингтон.

Что интереснее, сам Андрей Белоусов якобы сообщил Штатам о планах Украины после разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином. Рябков признал, что такая информация изрядно удивила Остина, однако он серьезно отнесся к ситуации и якобы собственноручно отказал Зеленского от проведения спецоперации.

Издание New York Times подтвердило слова Белоусова о том, что, если бы атака Украины была бы осуществлена, это привело бы к "неуправляемому конфликту между США и Россией".

Однако журналисты отмечают, что неизвестно, действительно ли Киев готовил "тайную операцию".

Петр Черник обращает внимание, что довольно долго изучает нашего врага, поэтому к таким заявлениям РФ надо относиться очень серьезно.

"В срезе этой войны я стою на позиции, что есть гораздо более агрессивные пули влияния в Москве, чем Путин. К ним я причисляю Патрушева, Бортникова, Иванова и того же Шойгу. Как бы сложилась узурпация власти после потенциальной смерти Путина - мы себе представить не можем",- отметил Петр Черник.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Эксперт обращает внимание, что скорее всего, именно эти люди давят на Владимира Путина применить ядерное оружие.

"Понимаем, что все эти элитарные моменты вокруг первых лиц такого рода очень деликатные. История знает множество случаев, когда "убирали" даже президентов США. Если бы такая операция состоялась (ликвидация Путина - Главред) при теперешней отмене правил в мире, очень трудно спрогнозировать, что же было бы дальше",- пояснил Черник.

Однако главные решения принимают таки элиты России, поэтому последствия их действий катастрофическими не только для Украины.

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